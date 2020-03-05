Ahmet Taşgetiren: Şimdilerde Putin’in keyfine diyecek yok

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşgetiren, "Ne mülteci derdi var ne de diyet ödeme kaygısı. Üstelik Suriye üzerine Suriyelilerden daha çok racon kesebiliyor. Herkes bir bedel ödüyor, o Suriye’nin rantını devşiriyor. Kim o. Tabii ki Putin. Evet, şimdilerde Putin’in keyfine diyecek yok." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Ara bölgede bulunan ve Yunanistan’a – Bulgaristan’a geçme ihtimalleri zayıflayan on binlerce insanın hayat şartlarının dramatik hal almasının ortaya çıkaracağı manzara… Bu insanlar halen Türkiye’de gibi gözüküyorlar ve çoluk – çocuk çok iptidai şartlarda yaşıyorlar. Bu manzara daha dramatik hale gelirse bunun bedelinin de Türkiye’ye yüklenme riski büyük." ifadesini kullandı.

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