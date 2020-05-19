Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde iktidarın ön-arka ne derseniz bahçelerinde zehirli dikenler sökün ediyor. 'Karılarınızı çocuklarınızı ne yapacaksınız?' diye soranlar çıkıyor. 'Şarjörler hazır' naraları atılıyor. 'Herkesi listeledik' tamtamları. Tek tek kadınları hedef alıp en rezil cinsellik gösterilerine girişenleri. Sırp çetniklerin Boşnaklara yönelik dili ve vahşetini hatırlatan tehditler, haydutluklar" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bakalım nasıl, hangi süratte tepki gelecek diye bekledim. İmaj kaygısı ile mi tepki verilecek yoksa insanlık adına mı? Neyse ki 'Biz bu değiliz' cümlesi yükseldi tek tük, 'Ama’sız' 'retler' oldu. İki tür tepkide de bu haydutlukların bir camiayı (kaldıysa muhafazakar camiayı), en azından iktidar yapısını kirleteceğinin kaygısı vardı. Yeter mi? Bence yetmez. Belki kimi mahfillerde 'Üstümüze alınmayalım' denmiştir. Belki 'Bizi ne ilgilendirir ki!' denmiştir." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Ama bir de bu haydutlukların doğduğu zemini dikkate almak lazım. Bunlar ya başıbozuk takımıdır ya da 'İktidar nasıl olsa bizden, hukuk bize işlemez' sapkınlığı ile ipten kazıktan kopmuşluğun ürünüdür. Her kimde hangi türden saikle böyle haydutluk yönelişleri oluşuyorsa, ülkeyi yönetenlerin başını ellerinin arasına alıp derin derin düşünmesi lazımdır. Yollar kesiliyor, kimlik kontrolü yapılıyordu bir ara Doğu - Güneydoğu’da. Şimdi de adamlar maskeli, silahlı cinayet yeminleri edip, bunu sosyal medyada dünyaya duyuruyorlar. Şimdi de sosyal medyayı çetnik vahşetini hatırlatan kadın – çocuk katliamlarının ilanı için kullanıyorlar. Türkiye buralara yargının, polisin 'paralel'leşip hak – hukuk cinayetleri işlediği dönemlerden geldi. İktidar uyandığında çok şey gidiyor ülkeden." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Hukuk çok mu ıskalandı, bakmak lazım. Her şey kitabına uyduruluyor nasıl olsa, mı deniliyor bakmak lazım. “Vaktiyle bize nasıl yapıldıysa biz de…” iklimi mi oluşturuldu, bakmak lazım.

Belli ki sadece iğne ucu ile limon suyu emilmedi. Bu haydutluklar öyle masum bir “Aşerme”nin gen intikaliyle olmaz… Başka bir virüs (Evet V-İ-R-Ü-S) salgını söz konusu. Öyle naif sosyal medya etiği açıklamaları ile tedavi edilmez bu salgın. “Pandemi hastanesi” lazım bu çetnik hastalığını tedavi etmek için.

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