Ahmet Taşgetiren: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde…' ifadeleri rüşvet-i kelamdır

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, son günlerde bakanların ve AKP sözcülerinin "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde…" ifadesini kullanmasının dikkatini çektiğini belirterek, "Rüşvet-i kelamdır. Onu söylemeye kendini zorlayan psikoloji sıhhatli değildir" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Bundan böyle her konuşmanızın bir yerine böyle bir ifade yerleştireceksiniz' gibi bir talepte bulunduğunu sanmıyorum. Hoşuna gidiyor olabilir mi, mümkün. Bunu daha çok 'çevre' yapar. Birileri yapmaya başladığında da, yapmayan kendinde eksiklik hissetmeye başlar, çok insan söyleyip az insan söylemediğinde o az insanın bunu kasten yapmadığı gibi kuşkular oluşur, az insanın sözleri – davranışları daha çok incelenmeye başlanır vs. Meclis’te bir AK Parti milletvekili 'Cumhurbaşkanımızdan emir talimat almaktan şeref duyarız” bile dedi. “Cumhurbaşkanından talimat alıyorsunuz' suçlaması karşısında suskun kalınması 'suskun kalınması' anlamına gelir diye düşünülmüş olmalıydı çünkü. Bu psikolojiyi anlıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Mutlak irade olarak görülmek. Her istediği yapılan kişi olmak. 'Efendim şöyle bir sorun çıkabilir' gibi bir sözün bile söylenmekten çekinildiği bir ortamın oluşması. Herkesin “Liderin hoşuna gideceğini düşündüğü bir tavır”da şerh düşmek, farklı düşünceler serdettiği için 'muhalif insan' gölgesi altına girmek, Liderin hışmına uğrama kaygısı ile söylenmesi gerekeni söyleyememe ikliminin oluşması…. Bunlar 'istişare ortamının zehirlenmesi' anlamına gelir ki, bunu kendisini bilen devlet adamları istemez. Hatta bunu, herhangi bir şirketin yöneticisi bile istemez. Orada bir yerlerde 'En aykırıyı söyleyecek insan' bulundurulur akıllı yönetimlerde. Fakat bu da bir tahammül meselesidir. Kolay değildir. Hani havaya girmişsinizdir, oradan gelen bir 'itiraz' zınk diye durdurur insanın duygu dünyasını. Kolay içe sindirilmez. Ama hayatidir." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Bana öyle geliyor ki bu 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde…' ifadeleri rüşvet-i kelamdır. Söze hiçbir şey katmayan şeydir. Zorakidir. Onu söylemeye kendini zorlayan psikoloji sıhhatli değildir. Peki 'Merkez insan, merkez irade' bu tarz oluşumların önlenmesi için tavır koyamaz mı? 'Ne bu liderliğinde, liderliğinde… Bırakın bunları, herkes işini yapsın, iyi yapsın, herkesin amel defteri ayrı ayrı yazılıyor' der mi? Başlangıçta diyebilir, ama bu bir süreçtir ve zaman içinde 'etraf'ın sarılması nerede ise tarihi bir sendromdur." ifadesini kullandı.

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