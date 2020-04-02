Ahmet Taşgetiren: PKK yargılayıp infaz uyguluyor, biz devlet olarak yapıyoruz bunu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yargının siyaset alanında hesaplaşma aracı haline gelme potansiyeli taşındığını belirterek, "PKK da “yargılayıp infaz uyguluyor” bunu biliyoruz. “Örgüt içi infaz” denilen şey. O illegal örgüt. Biz, devlet olarak yapıyoruz bunu. Sonra son 18 yılın uygulamaları… Bunların bir kısmından, mağduriyetler acı ölümlerle sonuçlandıktan yıllar sonra bir tür af dilendiği biliniyor. Bir kısmının hesabı ise “Mahşer”e kalmıştır." diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, Cumhuriyet döneminde 'Devlet kinleri' diye nitelenebilecek kitlesel adaletsizliklere tanık olunduğunu savunduğu yazısında, "Kin var mıdır gerçekten, herkes kendi yüreğine bakmalıdır. İstiklal Mahkemeleri, Yassıada Mahkemeleri, 12 Mart, 12 Eylül Mahkemeleri, 28 Şubat, Ergenekon, Kürt siyasetçilere yönelik davalar ve günümüz FETÖ davaları…" ifadelerini kullandı.

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