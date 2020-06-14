Ahmet Taşgetiren: Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, görevinden istifa eden AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın katıldığı televizyon programında "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" açıklamasını bugünkü köşesinde yorumladı. Taşgetiren, "Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor?" diye sordu.

Taşgetiren, "Burada sorun 'Kol kola giriş ne anlama geliyordu?' meselesinde odaklaşıyor. Kol kola girdikten sonra ne yapıldı? Bu bir 'informel' ilişki ise, hukuk işin neresindeydi? “Kol kola iken” illegelal – yasa dışı işlere girişildi mi? O yapıya verilen imkanlar, daha sonra 250 kişinin can verdiği binlerce insanın yaralandığı 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminin hazırlık safhasına dönüştü mü? Bugün o yapı 'FETÖ' oldu. Bir terör örgütü olarak yargılanıyor. Ve herkesin bu yapı ile ilişkisi sorgulanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "İşin dramatik yanı şu ki, dün 'Kemalist yapı' gibi on yılların devletteki dev birikimini tasfiye etmek için belli ki dev imkanlar vererek devreye soktuğunuz bir yapı ile uzaktan yakından (evet uzaktan yakından) irtibatlı – iltisaklı herkesi yine Kemalist yapı ile iltisaklı bir grubun hazırladığı 'FETÖMETRE,' ile tespit etmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda o yapıyı o güçle donatmak ne oluyor? O yapının sizin 'istihdamınızla' Emniyet’te, Yargıda, Ordu’da yaptıkları ne oluyor? Emre Can Ayvalı’nın sözleri 'Yanılmışız'ın yeni versiyonu." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Ancak iki temel soru var, iki temel mesele:

Bir: İltisak – irtibat damgası vurularak cezalandırılanlar neden cezalandırılıyor?

İki: Kol kola girerek türlü hukuksuzluklara imkân verenler neden bedel ödemiyor?

Bir gün bir E.C.A daha çıkar, tam da bugünler için “Kimlerle ne için kol kola girildiği”ni anlatır. Çünkü hala o “birilerini tasfiye için birileri ile kol kola girme anlayışı” devam ediyor. Neresi legal – neresi illegal çizgilerinin birbirine karışıp karışmadığına da bakılmaksızın. Hukukun geldiği yere bakarsanız her şeyi görürsünüz.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AKP'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını belirterek, "2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" diyen AKP Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti!