Ahmet Taşgetiren: Karar gazetesi kimseye düşman değildir, hatta anlayabilirlerse herkese dosttur

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarını hedef gösterdiği açıklamasına göndermede bulunarak, "Karar kimseye düşman değildir, hatta anlayabilirlerse herkese dosttur. Bizim yanlışlarımızı söyleyenleri de dost olarak görürüz biz, çünkü bizi bir hatadan arındırmaktadır." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Bu gazetede yazanlar, bu gazeteyi yönetenler evet bir değerler manzumesini savunmaktadırlar. Bu hüviyetleri ile iktidarla paralellikleri vardır. Ama zaman zaman 'Fark koyma' gereği duyuyorlarsa, çıkarları o yönde olduğu için değil, ilke duyarlılığı onu gerektirdiği içindir. Çünkü 'farklı duruş'un sadece bedeli var bu ülkede, getirisi sadece tarih akışı içinde 'Doğru yerde durma onuru'ndan ibarettir." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Karar bir konuda ses yükseltiyorsa, yıllar geçtikten sonra birileri 'Keşke' dememesi içindir. Çünkü 'Keşke'ler hem bir misyona bedel ödetiyor, hem Türkiye’ye…Karar’ın varlığı 'Dindar camia' için de hayati önem taşıyor. Bu gazete hem Yazıişleri olarak hem de Yazarlar olarak kendilerini 'Dindar' diye tanımlayan, ya da en azından bütün yazarlık – gazetecilik hayatlarında 'Dindarların ve herkesin hukukunu savunma' noktasında duran insanlar tarafından çıkarılıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bahçeli açıklamasında şunları söylemişti:

Bir yanda 20 Ocak 2021’de ABD Başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet’i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi’nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır.

Nerede gazeteci kılıklı bir marjinal örgüt sevdalısı varsa, nerede terör ve bölücü meraklısı bir soytarı görülüyorsa hepsi bir olmuş, bir araya gelmiş MHP’ye çamur atıyor. Ne gam ne tasa, biz bunların alayına yeteriz, topunun tezgahını inançla bozarız.

MHP; sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur.

Sırtımızdan kurban kestirmeyiz. Fikir ve siyaset varlığımızı sorgulamaya çalışan icazetli, iradesiz, ilkesiz, karambolden güç devşirmeye uğraşan zehirli emellere de Allah’ın izniyle göz yummayız. Kim nerede düşmüşse oradan kalksın, kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın.

Serok Ahmet’in gündemde olduğu her dönemde Türkiye’de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP’yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır.

ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.

Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.

Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.

TIKLAYIN | Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık köşe yazarları MHP'yi hafife almasınlar