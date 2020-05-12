Ahmet Taşgetiren: İktidara yakın medya, iktidarın Batı'ya yönelik çabasını anlamadı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Türkiye’nin ihtiyacı olduğu ya da herkese ulaştırılamadığı halde Amerika’ya, Avrupa ülkelerine ya da başka yerlere sağlık malzemesi gönderilmesi”ne yönelik eleştirilere katılmadığını belirtti. İktidarın bir süredir Batı ile ilişkileri tamir etmeye çalıştığının altını çizen "Ben, iktidarın bu çabasının (eğer iktidar tarafından biz böyle yapıyoruz ama siz Batı’ya esip gürlemeye devam edin) tarzında ikili bir PR yöntemi devreye konmamışsa, iktidara yakın medya tarafından anlaşılmadığını kaydetmek durumundayım." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Ben AB’den sağlıklı karşılık görülmemesine, Ankara’nın da zaman zaman hamaset boyutunda söylemler içine girmesine rağmen Batı ile ilişkilere 'stratejik zaruret' niteliğinde bakıldığını düşünüyorum. Çok açık değil mi, borç para aranıyor ve Batı’da aranıyor. Oralardaki odakların güven duyması amaçlanıyor vs. Oradaki medyaya kızıyoruz, imajımızı yaralıyor diye Ben, iktidarın bu çabasının (eğer iktidar tarafından biz böyle yapıyoruz ama siz Batı’ya esip gürlemeye devam edin) tarzında ikili bir PR yöntemi devreye konmamışsa, iktidara yakın medya tarafından anlaşılmadığını kaydetmek durumundayım. Bu medya, salgın gibi dünyayı kasıp kavuran bir felakette bile 'hesaplaşma' mantığı içinde yayın yapıyor. İçeri ile hesaplaşmayı geçtik, Batı’ya karşı hesaplaşmanın bu vesile ile görüldüğü yaklaşımı genel havaya hâkim." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "İktidar bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Ya da muhalif – eleştirel birkaç sesle virüs arasında ilişki kurmaktan, iktidarın yanında görünen bu medya dilinin, dünyada nasıl okunduğuna dair bir soruna bakmaya vakit bulabiliyor mu, sormak gerekiyor. Kim bilir belki de bu medya dili, iktidarı dışa açılan 'iç sesi' gibi okunuyor ve not ediliyordur. Eleştirel sesler, belki de dünyada Türkiye’nin iddia edildiği gibi 'tek sesli' olmadığının hâlâ 'otorite'nin eleştirilebildiğinin göstergesi olarak okunuyordur. Ankara bu medya dilinin kendisini bürüyüp bürümediğine bir kere daha bakmalı bence." ifadesini kullandı.

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