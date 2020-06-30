Ahmet Taşgetiren: Hukukçu milletvekillerinin önemli bir kısmının 'çoklu baro' girişiminden rahatsız olduğu bilgileri geliyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidarın hukukçu milletvekillerinin 'çoklu baro' teklifinden rahatsız olduğunu belirtti. Taşgetiren, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'kenarda kalmış' gibi bir görüntü çizdiğini belirtti.

Taşgetiren, "Hele 'baro' gibi bir anlamda 'savunma alanı'nın 'etik denetim' müessesesini ideolojik tekelden arındırma gerekçesiyle, her siyasi – ideolojik gruplaşmaya açık hale getirecek 'çoklu baro' arayışı, çok daha büyük riskler barındırır. " düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Hukukçu milletvekillerinin önemli bir kısmının 'çoklu baro” girişiminden rahatsız olduğu bilgileri geliyor, Adalet Bakanı sanki kenarda kalmış ya da böyle kalmayı tercih etmiş gibi, MHP cenahında ortaya çıkacak riskler konusunda kaygının ağır bastığına dair haberler geliyor. İktidara genel mânâda bir uyarı yapılıyor: 'Bütün bu düzenlemeleri hiç iktidardan gitmeyecekmiş gibi ve kendinize yontma hesabıyla yapıyorsunuz, bu düzenlemeler yarın size karşı biçici mahiyet kazanabilir. Özellikle yargı alanında yapılanlar bumerang gibidir, yarın hedef alanı hedef haline getirebilir..' görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Ak Parti’nin 18 yılında kaç defa “Yanılmışız” dediğinin hesabı tutulmuyor olabilir. En büyük yanılgının “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konusunda ve “Yüzde 50 artı 1” uygulaması ile gerçekleştiği, yargı ve yargısız infaz alanındaki yanılgıların ise yüz binlerce insanın vebalini yüklenme anlamına geldiği açıktır.

Bu uyarıları medya alanında olabildiği ölçüde yapmaya çalışan Bülent Arınç’ın taşlanmaya maruz kaldığı bir ortamda “Uyarmak” da büyük risk üstlenmek demek olduğuna göre “Ak Parti’de işler nasıl düzelecek?” sorusu kaçınılmaz hale geliyor. Birileri susuyor, en bıçkınlar rol kesiyor. Böyle mi olacaktı?



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