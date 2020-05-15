Ahmet Taşgetiren: HDP, neresinden baksanız siyasetin dışlanamayan parçası durumunda

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Meclis’te üçüncü parti o. Meclis başkanvekili statüsüyle zaman zaman Meclis’i yönetiyorlar. Milletvekilleri maaş alıyor. Seçim dönemlerinde her türlü siyasi faaliyetleri için hazineden yardım veriliyor. (Şu sıralar milletvekili sayılarına göre 90 milyon lira.) Halktan 6 milyon civarında (yüzde 11-13 arası) oy alıyorlar. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin en kırılgan siyaset alanı olan “Kürt siyaseti”nin temsilcisi olarak biliniyorlar. Neresinden baksanız siyasetin dışlanamayan parçası durumunda." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren,"Yukarıda sıraladığımız gerçekliği ile “Dışlanamayan” ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dayattığı ittifaklara mahkûm siyasi denklem içinde beraber görünülmekten kaçırılan da bir yapı. Ona verilen oyları tüm partiler almak istiyor, ama o oylar HDP’ye verildiğinde “terörün uzantısı” haline geliyor. İktidar terörün 'sicilli' isimleri ile, hem de sadece seçim hesabı ile, yani hiçbir milli kaygı gütmeksizin ilişki kurarken sorun olmuyor, ama karşı tarafla iletişim halinde bulunması ihtimaliyle hem HDP şeytanlaştırılıyor hem de onun dokunduğu alan 'günah-ı kebair' işlemiş oluyor." ifadesini kullandı.

Taşgetiren HDP'nin arkasında duran 6 milyon oy olduğunu belirterek, "Bu iş, 6 milyon insan dışlana dışlana hiç istenilmeyen yere doğru gider. Bilinç inşasını kendi elinizle yaparsınız. 'Biz aslında 6 milyonu seviyoruz' yollu söylemlerin o zeminde karşılık bulacağını düşünenler bu işten zerre kadar nasipleri olmadığını sergilerler ancak. Belki de kötü niyetliler HDP’ye bu muamelenin yapılmasını kendi hedefleri için daha verimli göreceklerdir. Bakın, Mithat Sancar yeni bir isim. Oturun konuşun. Herkes için söylüyorum. Türkiye’yi, dünyayı, Türkleri, Kürtleri konuşun. Onun gerçekliğini görün. Teröre vs’ye birlikte çözüm arayın. Meclis’i teslim ediyorsunuz, konuşmuyorsunuz bunun mantığı var mı? Bahçeli bile zaman zaman el sıkıyor, tebessüm ediyor…" görüşünü savundu.

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