Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı, konuşması sırasında Türk Lirası'nın değer kaybetmesini de önleyebilseydi keşke

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT'de yaptığı konuşma sırasında doların 14 liraya yükseldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı’nın bu programdaki konuşması sürerken Dolar’ın sürekli yükselişini, 14 Liraya dayanmasını sayın Cumhurbaşkanı nasıl yorumluyor, bu belli değil. Bu politika devam ettikçe Dolar’ın nerelere uzanacağına dair Cumhurbaşkanı’nın görüşü belli değil. Dövizdeki bu tırmanışın hayata, enflasyona yansıması karşısında ne düşünülüyor, belli değil" diye yazdı.

"Keşke hiç borçlanmadan yatırım yapabilecek güçte ülke olsaydık" diyen Taşgetiren, yazısını "Sayın Cumhurbaşkanı, konuşması sırasında Dövizin tırmanışını, Türk Lirasının değer kaybetmesini de önleyebilseydi keşke. Realite, duruşunuzla alay ediyor nerdeyse.

Aslında faiz konusunda sadece Türkiye’yi değil, “Çılgın projeler” için faizli kredilerine başvurulan dünyayı değiştirmek gerekiyor. Bankaya para yatıran ve enflasyonun üzerinde gelir bekleyen insanı değiştirmek gerekiyor. Yoksa biz konuşuyoruz, kahrolası döviz tırmanıyor. Peşinden raflardaki fiyatlar tırmanıyor, insanların cüzdanındaki para kemiriliyor. Rolleri belirlenmiş tv mülakatları işe yarar mı bu durumda?" ifadeleriyle noktaladı.

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