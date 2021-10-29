Ahmet Taşgetiren: Çubuk'taki linç girişimi "şiddet içermeyen demoktatik tepki" ise, "şiddet içeren"i nasıl olabilirdi?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır biçimde eleştirdiği sırada Çubuk'ta uğradığı linç girişimi görüntülerinin yansıtılmasının "şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "İlk akla gelen soru, Erdoğan’ın bu eylemi tasvip edip etmediği ile ilgilidir. İkinci soru da, bu görüntülerin Cumhurbaşkanı’nı bu tür olayları tasvip ediyor görüntüsüne sokmak için, provokatif amaçlı olarak oraya sokulup sokulmadığı ile ilgilidir.

“Siyasi cinayet” iddiası kamuoyunda tartışılırken, pek çok muhalif siyasetçiye, gazeteciye yapılan saldırılar yanında Çubuk’taki linç girişiminin de gündeme geldiği biliniyor.

Böyle bir ortamda tezkere oylamasından yola çıkılarak CHP-HDP ilişkisi bağlamında Çubuk görüntüleri ekrana taşınıyor. Çubuk’taki olay da bir şehit cenazesi ile bağlantılıydı. Mesaj şu mu? Başınıza her zaman bunlar gelebilir. Ve bu mesaj Cumhurbaşkanı’nın paylaştığı bir mesaj mı?" diye yazdı.

"Çubuk’taki linç girişimi “şiddet içermeyen demokratik tepki” ise, “şiddet içeren”i nasıl olabilirdi? Çubuk’tan cenazesi mi gelmeliydi ana muhalefet liderinin?" sorusunu yönelten Taşgetiren, yazısını "Bence kim yapıyorsa iyilik etmiyor, kendi kendisine de iyilik etmiyor, Türkiye’ye de iyilik etmiyor. Benden söylemesi.

Bir özdeyişi hatırlayalım: “Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayın.” Çubuk benzeri bir olayın sizden birisin başına gelmesini ister miydiniz?" ifadeleriyle noktaladı.

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