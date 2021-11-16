Ahmet Taşgetiren: Bütün ekonomi dünyasını yanlış bakmakla suçlamak, otobanda ters yola girip karşıdan gelenleri ters yola girmekle suçlamaya benziyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz ekonominin kitabını yazdık" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Tartışmalar bir kenara, lisans düzeyinde bir ekonomi eğitimi aldığı doğru, bir süre ticaret yaparak ekonomi çarkının içinde bulunduğu da doğru, bunca yıldır ülkeyi yönetiyor, ekonomi kadrolarını yönetiyor, bunun sağladığı bir tecrübenin olması da tabii, ama bazı birimlerde ihtisas sahibi insanlar istihdam etme gereği duyuyor olduğu, onları seçerken birikimlerine güven duyması gerektiği de bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iyi kadrolarla çalıştığı zaman, "Ben ekonomistim" ifadelerini kullanmadığına dikkat çeken Taşgetiren, "Bana bütün ekonomi dünyasını yanlış bakmakla suçlamak, otobanda ters yola girip karşıdan gelenleri ters yola girmekle suçlamaya benziyor. Birileri otobanda ters yolda gidiyor ama acaba kim? Ve Dolar’ın 10 liranın üstüne çıktığı bir durum birilerimizi muhtemel bir felakete uyandırmıyorsa nasıl uyanırız?" diye yazdı.

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