Ahmet Taşgetiren: Birleşik Arap Emirlikleri ile 15 Temmuz şehitleri konuşuldu mu?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye'de bir dönem; 15 Temmuz, FETÖ destekçiliği, Mısır, Suriye ve Libya'da yaşananlardan Birleşik Arap Emirlikleri'nin sorumlu tutulduğuna işaret ederek, "Hepsi 10 milyar dolarlık bir yatırım – kredi, ne derseniz artık, paketi açıncaya kadarmış, mı demeliyiz? Rivayet o ki, önce istihbarat birimleri görüşmüş, ardından Dışişleri mensupları teması geliştirmiş ve….

Sonunda Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Ankara’ya gelişi sağlanmış. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, ağırlandı, bazı anlaşmalar yapıldı ve uğurlandı. Nasıl bir durum? Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine mi demeliyiz?" diye yazdı.

'Düşman' söyleminin ilelebet sürdürülmediğini, düşman kategorisinde sayılanların kırmızı halılarla ağırlandığını belirten Taşgetiren, "Evet, böyle oluyor demek ki… İç siyasette işe yaradığında üstelik 15 Temmuz’u da harmanlayarak keskin “düşmanlık temaları”, sonra da başka işe yaradığında her şeyin üzerinde sünger çekme… Bizde gidiyor bütün bunlar… Her şeyi kabullenmeye hazır zihin dünyamız oldukça…" ifadelerini kullandı.

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