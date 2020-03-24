Ahmet Taşgetiren: Bazı kişilere takıyor devletimiz, Gezi'den olmadı, 15 Temmuz'dan olmadı, casusluktan tutalım içeride diyor

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, terör suçunun Türkiye'de iktidarların birilerini dövmek için kullandığı sopa gibi olduğunu belirterek, "Bazı kişilere takıyor devletimiz, Gezi’den… olmadı 15 Temmuz’dan… olmadı Casusluktan tutalım içerde diyor. Asla dışarı çıkamasın." diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, isim vermeden rahip Brunson ve Deniz Yücel'in salıverilmelerini örnek göstererek, "Ama benzeri suçlarla yargılanan kimilerinin arkasında Trump, kimilerinin arkasında Merkel var diye, onları memleketlerine gönderdik" ifadelerini kullandı.

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