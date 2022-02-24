Ahmet Taşgetiren: Batı dünyası stratejik aklında bir "dumur" durumu yaşanıyor; neredeyse lider yok

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Batı dünyasının stratejik aklında dumur durumu yaşandığını belirterek, "Neredeyse lider yok, mevcut liderlikler de darmadağın durumda. Hani zaman zaman bizde de konuşuluyor ya, “eksenler darmadağın olmuş durumda, biz de aradan çıkış yapabiliriz” gibi, Suriye, Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz, Afrika çıkışlarımız – açılımlarımız bunun örneği olarak gösteriliyor ya, kimi zaman “gücümüz ve stratejik hamlelerimiz” arasındaki irtibatı sorgulamalarımız var ya…" diye yazdı.

Türkiye'nin hem Rusya'yı, hem Ukrayna'yı idare etmek gibi zor bir pozisyon içinde olduğuna vurgu yapan Taşgetiren, "Malum en azından “turist, buğday, domates, doğalgaz… gibi ekonomik zaruretler…” söz konusu.. İçerde yaşanan ekonomik mengeneden kurtulma ümidi biraz da bunlarla ilgiliydi değil mi?

Sonra NATO’yu ne yapacağız, hem Batı ile soğuk ilişkilerimiz var, hem Batı’dan gelen yaptırımlar ve yaptırım talepleri var, bu durumda tavrımız ne olacak vs vs… S-400’lerimiz var, Karadeniz var, Boğazlar - Montreux var, aşağıda Suriye var… Kırım’ın işgali Rusya ile ilişkinin netameli boyutunu ortaya koyan bir başlangıçtı. Süreç işliyor, ve kötü işliyor." ifadelerini kullandı.



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