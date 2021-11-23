Ahmet Taşgetiren: Artık sokakta "Ben ekonomistim" söylemi çoktan, hem de en iktidar yanlılarının bile tebessümüne yansıyacak biçimde sorgulanıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim. Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz" sözlerinin gerçeklerle çeliştiğini, insanların bunu kendi hayatlarında yakıcı biçimde yaşadığını belirterek, "Aynı şekilde “Nass var, nass” demek de “Allah affetsin” gibi yanlışı görüp, bir tür özür beyan etmenin yanında kendi yanlışına dini gerekçe üretmek gibi algılanıyor. Bu da samimiyet sorgulamasına götürüyor.

“Büyü bozuldu” dedim başlıkta. Bizde, yani muhafazakar – dindar camiada kişilere kutsiyet arz etme eğilimi vardır. Yanlış kondurulmaz onlara. Bir tür olağanüstülükle donatılır. Yanlış bir şey görüldüğünde -değil mi ki kendisi küçük bir insancıktır- kendisinin yanlış gördüğüne inanılır. Yanlışı içine sindirmek için “Bir bildiği vardır” denilir. “Hoca’nın, Hocaefendi’nin, Reis’in, Kral’ın bir bildiği vardır!”" diye yazdı.

Yolsuzluk, üç-beş maaş alanlar, adaletsizlikler, işsizlik ve asgari ücretle aile geçindirmenin girdabında boğulan insanların "ekonomistliği" sorgulayacağına işaret eden Taşgetiren, "Artık Ben en çsokakta “Ben ekonomistim” söylemi çoktan, hem de en iktidar yanlılarının bile tebessümüne yansıyacak biçimde sorgulanıyor.ok tepelerde bunu ilk önce kim söyleyecek onu merak ediyorum. Yoksa herkesin her şeyi konuştuğu ortamda ekonomiden sorumlu bakanların suskunluğu sessiz bir “ekonomi kitabı” sorgulaması mı?" ifadelerini kullandı.

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