Ahmet Taşgetiren: AK Parti iktidarı ile sorunların çözülme ümidi oluşmuşken yeniden “Sisifos’un kayası” dibe yuvarlandı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Yunan mitolojisine göndermede bulunarak, "AK Parti iktidarı ile sorunların çözülme ümidi oluşmuşken yeniden 'Sisifos’un kayası' dibe yuvarlandı." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Ak Parti içinden çıkan iki grup 'Ak Parti’deki hastalık daha derinlerde, o dert öyle sathi hamlelerle çözülmez' deyip, başka yapılar kurmaya yönelmiş durumda. Her iki grupta bir 'asabiyet' potansiyeli görüldüğünü ifade etmek isterim. Ak Parti içindelerdi. İcraatın en üst noktalarına kadar ulaşmışlardı. Ak Parti’yi biliyorlar. İcraatı biliyorlar. Dünya ile ilişkileri biliyorlar. Ak Parti’nin dayandığı toplumsal zemini biliyorlar. Türkiye’nin sorunlu alanlarını biliyorlar. Oralardaki çözüm arayışlarının nerelerde tıkandığını biliyorlar. Bizatihi Ak Parti yönetiminden kaynaklandığını, dolayısıyla çözümünün kolay konuşulamayacağına inandıkları konuların farkındalar. Ve dışardan bakıyorlar." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Öncü kadrolar olarak kendilerini yenileme imkânları var. Ak Parti zemininde 'Biz bu değildik' düşüncesinde olanlarla dışarda 'Türkiye bundan daha iyisine lâyık' diye düşünenler arasında bir bileşim kurma arayışındalar. Benim gördüğüm, her iki hareket – parti ülke üzerinde çalışıyorlar. Dosyalar hazırlıyorlar. Kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bir yandan kendi çalışmalarını bir gelecek tasarımı halinde sunarken diğer yandan da, belki muhalefetteki tüm diğer partilerden farklı olarak 'içeriyi biliyor olma'nın avantajı ile 'şaşırtıcı iktidar analizleri' sunuyorlar. Siyasete bir canlılık getirdikleri muhakkak. Medya ambargosuna rağmen, YouTube ya da sosyal medya kanallarındaki çıkışlarıyla konuşulur hale geldikleri açık." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Ak Parti’nin türevi olma algısını aştıkları söylenebilir. Bilinen kimliklerinin bile yeni yapı içinde yeniden tanımlanır hale geldiği söylenebilir. Tabii hepsi bir sınav. Yürünecek epeyce bir yol var. Ak Parti metal yorgunluğu yanında bu iki partinin meydan okuması ile karşı karşıya, bu iki parti de önlerindeki tırmanma şeridinin meydan okuması ile… Herkes Türkiye’ye emek verme çabasında ise bize ne demek düşer. Yolları açık olsun." ifadesini kullandı.

Sisyphos, Yunan mitolojisinde, Yeraltı dünyasında sonsuza kadar büyük bir kayayı bir tepenin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya mahkûm edilmiş bir kraldır.

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