Ahmet Taşgetiren: Acaba AİHM Başkanı Spano’nun gelişi Ankara için PR oldu mu? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun Türkiye’ye gelmesi, yoğun yargı problemlerinin yaşandığı ve bunun bir boyutunun AİHM’e de yansıdığı bir süreçte hiç şüphesiz önemli bir olaydır. Acaba AİHM Başkanı Spano’nun gelişi Ankara için PR oldu mu? " düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Olayın iki boyutunun öne çıkması kaçınılmazdı, nitekim öyle oldu: 1. Türkiye yargı sorunları yaşıyor, yargı süreci sona erdiği ya da tıkandığı için pek çok konu AİHM’e gidiyor, bunlar hakkında AİHM karar verecek ve Başkan Spano da yargılayıcı konumda. Böyle bir ziyaret başvurucularda kuşku doğurmaz mı? 2. Spano’yu Adalet Bakanlığı davet etti, Spano AİHM Başkanı ve AİHM’e esas teşkil eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kriterleri açısından Türkiye’deki yargı kararları yoğun biçimde eleştiri konusu oluyor. Başkan’ın Türkiye’de vereceği mesajlar tartışmalara yol açmaz mı?" ifadesini kullandı.

Taşgetiren, "Bu durumda öncelikle kendisini iç yargıda 'mağdur' hissedenler Spano’nun mesajlarına bakacaktı, ikinci olarak da Adalet Bakanı söylenenleri hassasiyetle takip edecekti. Adalet Bakanı Gül’ün AİHM Başkanı’nı daveti ile ilgili olarak şöyle bir şey düşünülebilir mi? Sayın Gül, yargı sistemine ilişkin birçok şey yaptı. Etik değerler, yargı reformu stratejisi…. problemleri gören ve kimi kriterleri getiren adımlardı. Problemleri bildiği, doğru yerde durmaya çalıştığı söylenebilir. Ama işleyen ve yanlış işlediği görülen şeyler de var. Bunların önemli bir kısmı 'İktidar'dan kaynaklanıyor ve onları düzeltmek de sayın Gül’ü zorluyor. 'Bunları Ankara bir de AİHM Başkanı’ndan duysun' gibi bir düşünce etkilemiş olabilir mi sayın Bakanı?" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Adalet Bakanı’nın AİHM Başkanı’nı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne konuşmacı olarak davet etmesi, birinci ağızdan hakim ve savcılara AİHM bakışını sunma anlamı taşıyor. Bunun dünyada yargı notu tartışılan Türkiye için bir PR hamlesi olarak da okunması mümkün. Ama “Bizi AİHM bağlıyor, savcılar ve hakimler karar verirken AİHM kıstaslarını dikkate alsın” gibi bir mesaj içerdiği de açık. Spano gitti, şimdi geride iki soru kaldı: Acaba Spano’nun gelişi Ankara için PR oldu mu? Acaba Spano’nun mesajları Ankara için uyarı değeri taşıdı mı?" yorumunu yaptı.

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