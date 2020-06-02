Ahmet Taşgetiren: 65 yaş ve üzeri “Boğuluyoruz" diyor; boğulma hissi çok kötü bir şey, lütfen dikkat

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerinin hâlâ sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatarak, “Boğuluyoruz' diyorlar, boğulma hissi çok kötü bir şey, lütfen dikkat" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Türkiye 'yeni normal' dönemine girdi. Nerde ise herkes için bir pencere açıldı. Neden? Ekonomi öyle buyurdu çünkü. Ama 65 yaş ve üzeri için 'kıskaç' devam ediyor. Evet 'kıskaç' olarak algılanıyor artık 65 yaş ve üzerine getirilen kısıtlamalar. 'Koruma' söylemi yürekleri serinletmiyor. 'Hacir altında' davranıldığı hissi hakim. Çünkü etraflarındaki herkes dışarı ile ilişkili, virüs taşımaksa onlar en ücra köşelere taşıyabilir, dolayısıyla 65 yaş’a da her nerede iseler taşıyabilir, ama 65 yaş dışarıya çıkmasın, deniyor. Mantığını bulamıyor insanlar bunun? Onun için 'koruma değil bu artık' diyorlar." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

“Boğuluyoruz” diyorlar. “Bütün 65 yaş üzerine yaşlılar yurdu sakinleri muamelesi yapılmasın” diyorlar. “Biz de kendimizi koruruz herkes gibi” diyorlar. Boğulma hissi çok kötü bir şey. Lütfen dikkat.

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