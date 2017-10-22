Ahmet Taner Kışlalı katledilişinin 18. yılında anıldı

18 yıl önce aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı anıldı. Anma törenleri dün (21 Ekim 2017) saat 09.00’da Kışlalı’nın suikaste uğradığı yerde başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ikinci genel başkanı, 1977 yılında CHP İzmir Milletvekili, 1978 Bülent Ecevit hükümetinin Kültür Bakanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 18 yıl önce, 21 Ekim 1999’da Çayyolu Engürü Sitesi’ndeki evinin önünde arabasına konulan bombalı paketin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Kışlalı için Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği anma etkinlikleri her yıl olduğu gibi, bu sene de, Çayyolu Engürü Sitesi’ndeki evinin önünde başladı.. Saat 09.30’daki etkinliğin ardından Çayyolu Ahmet Taner Kışlalı Parkı’na geçildi. Buradaki etkinliğin ardından, saat 12.30’da da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı.