Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı katledilişinin 17. yılında anılacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin düzenlediği anma etkinlikleri 21 Ekim 2016 günü saat 09:30'da Çayyolu Engürü Sitesi'nde bulunan Kışlalı'nın evinin önünde yapılacak törenle başlayacak. Saat 18:00'da ise Çankaya Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda ADD Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci Uluç Gürkan ve Gazeteci Işık Kansu'nun konuşmacı olarak katılacağı bir panel gerçekleşecek.

Panelin ardından Damla Kışlalı ve Melahat İsmayilova tarafından dinleti düzenlenecek.