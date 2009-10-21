Ahmet Taner Kışlalı karanfillerle anıldı

Bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ölümünün 10. yılında anıldı.

Kışlalı'nın, Çayyolu'ndaki evinin önündeki tören, Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şube Başkanı Ülkü Günay, burada yaptığı konuşmada, laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda bir hedef tahtası yapıldığı görüşünü dile getirdi. Günay, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve daha pek çok aydının bu gidişi yıllar önce gördüğünü ve korkusuzca toplumu uyarmayı kendilerine borç bildiklerini, bu yüzden de canlarından olduklarını söyledi.

''Bizler, doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, doğrulu her zaman en büyük erdemdir'' diyen Günay, Kışlalı'yı bu sarsılmaz inançla bir kez daha selamladıklarını kaydetti.

Tüm Öğretmenler Elamanları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı da konuşmasında, Kışlalı ile sayısız anıları olduğunu belirterek, son derece hayranlık verici davranışlarını tanıklık ettiğini bildirdi.

Işıklı, Kışlalı'nın ilkeliliği, tavizsizliliği, nezaketi ustalıkla da birleştirebilen bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, onun toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu, öldürülmesiyle de toplumun gözünün kör, kulağının sağır edildiğini ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Sekreteri İzzet Polat Ararat da Ahmet Taner Kışlalı'nın yazılarıyla bugün de aydınlatmaya, yaşamaya ve yol göstermeye devam ettiğini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı ise konuşmasında, Türkiye'nin aydınlık yüzlerini sadece anmakla değil, onların ışıklarını, kapalı olan ve kapatılan gözlere tutmak zorunda olduklarını belirtti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Mustafa Kemal'in ilkelerini, tam bağımsızlığı, Cumhuriyetin temel niteliklerini korumak, laik, demokratik ve çağdaş cumhuriyeti savunmak için bu yolda şehitler verildiğini söyledi. Yaşar, bunun için ''Yılmayacağız, korkmayacağız, korkutamayacaklar'' diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra, Çayyolu'nda Prof. Dr. Kışlalı'nın isminin verildiği parka geçerek, burada Kışlalı'nın anıtına karanfil bıraktı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, burada yaptığı konuşmada, anıtın çevresinin güzelleşmesini sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a teşekkür etti.

Ahmet Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı da anıt çevresindeki düzenlemelerden dolayı Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

Törene, Ahmet Taner Kışlalı'nın kardeşleri Mehmet Ali Kışlalı ile Mahmut Tankut Kışlalı, bir grup üniversite öğrencisi ve sevenleri katıldı.

Kışlalı'nın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında da anma töreni düzenlendi.

Anma törenine katılanlar, Kışlalı'nın anısına saygı duruşunda bulunup, kabrine karanfil bıraktı.

ADD üyesi Tevfik Kızgınkaya, burada yaptığı konuşmada, Kışlalı'nın kabrinde yazılı, ''Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, davranıştır'', ''Cumhuriyeti yitirirseniz demokrasinizi de yitirmişsiniz demektir'', ''Kemalizm geçmişin bekçisi değil, geleceğin öncüsüdür'' sözlerini okuyarak, Türkiye'de yaşananlardan çıkış yolu arayanların öğüt almasını istedi.