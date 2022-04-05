Ahmet Takan: TÜİK’in taze yönetimi, eski numaralarda ufak tefek rötuşlar yapmış

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamına tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “Yine ne dümenler mi dönüyor? TÜİK’in yönetimi yenilendi ama Kızılderili numaralarında pek değişiklikler yok!.. Zaten, farklı bir şey olmasını da beklemiyorduk!.. Taze yönetim, eski numaralarda ufak tefek rötuşlar yapmış” diye yazdı.

“Merak edenlere şöyle izah edeyim” diyen Takan, şunları kaydetti:

“TÜİK, 31 martta kendi girecekleri akaryakıt fiyat rakamlarını bölgelere gönderip oradan almışlar. Yani, işi birazcık tersine çevirmişler!.. Bölgelerden almış gibi yapmışlar. Oradaki kurnazlık da şu; TÜİK kaynağımın anlattığına göre, ‘Merkez, EPDK satış ağırlıklı rakamları esas almış.’ İnternetten fiyat almaya da devam ediyorlar. Giyimde, kışlık ürünlerin fiyatları, gıda da eski fiyatlar ile ortalama hesapları… Kendi girecekleri rakamları bölgelere gönderip baskı kurmalar… Metodoloji de olmayan saray istatistik kurumu yöntemleri…

Yeni başkan ve yönetimi ustaca gidiyor!.. Yeni başkan, bölge müdürleri ile toplantı yapıp, ‘3 ile 6 ay süre içerisinde kurumu tanıyıp ona göre hareket edeceğim’ demiş. Herkes, verilen mesajı çok iyi anlamış!.. Çok şeffaf olduklarını iddia eden TÜİK’in bilgi alışveriş sistemi de değiştirilmiş. Eskiden, bölgeler, analizleri Excel olarak gönderiyorlarmış. Şimdi. Talep Bilgi Sistemi (TBS) diye bir sisteme yükleyip cevapları oradan alacaklarmış. Böylece bilgi kaçaklarının önlenmesi amaçlanıyormuş…

Bilgi veren kaynağım bu durumu şöyle açıkladı: TBS, kurum içi yazışma kişiye tanımlı program. Burada fiyata dair sorgulama yapıp bölge yetkilisinden tek tek cevap isteniyor. Bir bölge diğer başka bir bölgeyi göremeyecek. Amaç, eskiden mail grubuna gelen bilgiler şimdi sadece her bölgeye ait olacak. Kendi bilgisi gelecek bunlar cevaplanacak.”

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