Ahmet Takan: Ortalıkta sadece bay Sedat Peker’in iddiaları yüzünden hoşnutsuzluk duyulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var ancak kazın ayağı öyle değil

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında AKP kulislerinde konuşulanları kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Cadı kazanı gibi saray iktidarı… Görüntüye bakarsanız, ortalıkta sadece bay Sedat Peker’in iddiaları yüzünden hoşnutsuzluk duyulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var… Ancak, kazın ayağı öyle değil” dedi.

“AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleri ile istişare toplantılarında dile getirilemeyen şikayetler kapalı kapılar ardında yüksek sesle konuşuluyor. ‘Reis’in gözlerinin içine baka baka nasıl konuşacaklar ki?.. Toplantılarda görüntülü kayıt yapılıyor. Bir daha milletvekili olamama korkusu var!.. Kara listeye alınma korkusu var!” diyen Takan devamında konuşulanları şöyle özetledi:

-Tek adam rejimi AKP’nin de iktidarında sonunu getirecek.

-Eskisi gibi istişare edilerek kararlar alınmıyor.

-Kararları tek adamın etrafında kimlerin aldığı belli değil.

-Tayyip Erdoğan’dan randevu almak imkansızlaştı.

-Sorunlar ağırlaştı. Vatandaşın yüzüne bakacak halimiz kalmadı.

Devamında da Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner’in önceki gün kaleme aldığı yazısından alıntılar yapan Takan, şunları kaydetti:

“Adam daha ne söylesin?.. Saray iktidarının çok güzel fotoğrafını çekmiş… İktidar elden gidiyor diye bas bas bağırıyor. Merak ediyorum; Mehmet Metiner’i mahalleden kovarlar mı?..”

Mehmet Metiner’in söz konusu yazısın için tıklayın.