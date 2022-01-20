Ahmet Takan: Millet İttifakı liderleri, Erdoğan’ın karşısına eski bir AKP’li ismin çıkarılmaması konusunda net kararlılık içinde

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olmayacağına ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaştı. Takan, “Konuştuğum, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kurmayları, liderlerin Erdoğan’ın karşısına eski bir AKP’li ismin çıkarılmaması konusunda net kararlılık içinde olduğunu söylüyor” dedi.

Takan, “Yani; Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, Abdullah Gül olmayacak… Ali Babacan olmayacak… Abdüllatif Şener olmayacak… El altından, sessiz sedasız, derinlerden kulis yapan diğer eski AKP’lilere de itina ile duyurulur!..” sözlerini kaydetti.

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