Ahmet Takan’ın kulisi: İktidar tavizler vermeye hazır; seçim yasası görüşmelerinde muhalefet ile arka kapı diplomasisi yürütülecek

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hodri meydan” restleşmesine yelken açtığını söyledi. Takan, “Millet İttifakı’nın büyük paydaşlarının erken zafer sarhoşluğuna girdiğinin çok iyi farkında… Dezavantajlarını, avantajlara çevirebilmek için yeni oyunlar kuruyor” diye yazdı.

Takan, Erdoğan’ın AKP il başkanları ile gerçekleştirdiği toplantısında, MHP ile çıkardıkları seçim yasası düzenlemesinden bahsederken CHP’li milletvekillerine tuzluk benzetmesi yaptığı konuşmasını hatırlattığı bugünkü yazısında edindiği kulis bilgileri aktardı.

“Saray kaynaklarından edindiğim bilgiler göre, teklifin komisyon ve genel kurulda görüşülmesi aşamasında muhalefet ile arka kapı diplomasisi yürütülecek, sıkı pazarlıklar yürütülecek” diyen Takan devamında da şunları kaydet:

“Kaynağım, ‘Teklif üzerinde görüşmeler yapılırken muhalefetin istekleri doğrultusunda tavizler vermeye hazırız. Mesela, seçim barajının daha da aşağı düşürülmesi gibi’ dedi. Peki, verilecek tavizler karşılığında muhalefetten ne talep edilecek?.. Şimdi sıkı durun!.. ‘Tayyip Erdoğan’ın 3’ncü kez Cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda tartışmaların ortadan kaldırılması ve bu konuda her türlü yasal düzenlemelerin yapılması.’

Bununla beraber, Erdoğan’dan ‘buyurun erken seçime’ resti gelir mi?.. Yanıt; olasılıklar içinde… Tayyip Erdoğan’a ‘çık karşıma’ resti çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüş yapamayacağını sanıyorum. O zaman, sarayın tavizleri ile yeni hal alacak seçim kanunu, bu kanunun -1 yıl engelinin aşılarak- uygulanması ve Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması konusunda yapılması gereken anayasal değişikliklerin de kolayca Meclis’ten geçebileceği ortada. Dur bakalım ne olacak!..”

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