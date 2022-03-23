Ahmet Takan’ın kulisi: Eski AKP'li vekiller Erdoğan'ın verdiği yemeği samimiyetsiz buldu; yemekte aralarında “şimdi mi aklınıza geldik” diye konuştu

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin eski milletvekillerine verdiği yemeğe katılanların izlenimlerini aktardı. Konuştuğu kişilerde mutluluk belirtisi göremediğini aktaran Takan, “İçerdeki hava nasıldı soruma ağız birliği etmişlercesine ‘samimi değildi’ yanıtını aldım” dedi.

“Yemekte, birbirleri arasında ‘şimdi mi aklınıza geldik’ diye konuşmuşlar ama bunu Erdoğan’ın yüzüne açıktan söyleyememişler” diyen “AKP’li milletvekilleri yemekten ‘Bir başka yere giderseniz sizin için iyi, hayırlı olmaz’ havasını çıkarmışlar” diye yazdı.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yemeğe icap eden bazı eski AKP milletvekilleri ile konuştum. Ha, bu arada çok ince bir ayrıntının altını çizmeliyim; Tekrar saray sofrasına oturtulan o AKP (e) milletvekilleri partisinden hâlâ ayrılmamış olanlar… Tayyip Erdoğan’ın bu yemekten beklediği verimi alacağını sanmıyorum. Neden?.. Çünkü, konuştuğum (e) milletvekillerinden birinden dahi bana yansıyan bir mutluluk belirtisi olmadı. “İçerdeki hava nasıldı” soruma ağız birliği etmişlercesine “samimi değildi” yanıtını aldım. Yemekte, birbirleri arasında “şimdi mi aklınıza geldik” diye konuşmuşlar ama bunu Erdoğan’ın yüzüne açıktan söyleyememişler. Kayıt dışı kalmak şartıyla bana aktarılanlardan ancak şu kadarını ifade edebilirim;

AKP’li (e) milletvekilleri yemekten “Bir başka yere giderseniz sizin için iyi, hayırlı olmaz” havasını çıkarmışlar. Bunu, kendilerine yönelik ağır bir tehdit olarak algılayanlar da vardı…

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