Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı asabiyeti ile sağlık durumunun konuşulduğunu ve kabine revizyonunun tekrar gündeme sokulduğunu yazdı. Takan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilmesinin böylece, Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir ağırlaşma söz konusu olduğunda devlet krizi yaşanmaması için yetkileri devralabileceğinin konuşulduğunu ileri sürdü.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bizim buralarda manzara farklı!.. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aşırı asabiyeti ile birlikte sağlık durumu konuşuluyor… Kabine revizyonu tekrar gündeme sokuldu. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği ve oradan da birinci yardımcılığa kaydırılabileceği konuşuluyor… Erdoğan’ın sağlık durumunda herhangi bir ağırlaşma söz konusu olduğunda devlet krizi yaşanmaması için yetkilerin Hulusi Akar’a devredilebileceği konuşuluyor…

Yani… Sizlerin oralardan görme imkânı olmadığı Ankara derin koridorlarında;

Ahmet Takan’ın kulisi: Erdoğan’ın sağlık durumunda ağırlaşma olduğunda yetkilerin Hulusi Akar’a devredilebileceği konuşuluyor

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