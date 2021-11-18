Ahmet Takan’ın iddiası: AKP içindeki yeniden milli mücadeleciler akımını temsil eden kanat “Erdoğan sonrası” için harekete geçmiş

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek arasındaki “50+1” gerilimi ışığında kaleme aldığı bugünkü yazısında, “AKP içindeki yeniden milli mücadeleciler akımını temsil eden kanat “Erdoğan sonrası” için harekete geçtiği” iddiasını ileri sürdü.

“Cemil Çiçek de Ahmet Davutoğlu ile çok sık görüşmeye başlamış. Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden aldığı Melih Gökçek de organizasyonun içindeymiş ama şimdilik geri planda kalmayı tercih ediyormuş” diyen Takan şunları kaydetti:

“Melih Gökçek ile Cemil Çiçek’in sıkı dostluklarını ta ANAP döneminden beri bilirim. Ancak, Cemil Çiçek’in Melih Gökçek’in “Erdoğan sonrası” koltuğa oturması için bir organizasyona dahil olacağını ve bu yüzden 50+1 çıkışı yaptığına inanamam. AKP siyasetinde neyin ne olacağını ve kimin kimle beraber olabileceği hakkında kesin hükümde bulunmak çok risklidir ama Davutoğlu’nun geçmişte Melih Gökçek’ten hiç haz etmediğini de iyi bilenlerdenim. Çiçek’in Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamaları samimi buluyorum. İnandıklarını söylüyordur muhakkak. Fakat AKP içinde “Erdoğan sonrası”na hazırlanan da az değil. Şöyle bir kısa liste hatırlatması (çok konuşulanlardan) yapalım;

Abdullah Gül, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş ve listeye son eklenen Melih Gökçek.”

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