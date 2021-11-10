Kulis: Erdoğan sonrasının konuşulduğu AKP’de öne çıkan sürpriz isimler kimler?

AKP'de seçimlerin 2023'te olacağına dair ifadeler devam ederken muhalefet erken seçim talebinde ısrarını sürdürüyor. AKP'de yaşanan hareketlilikle birlikte Erdoğan sonrası için isimlerin de olduğu bir liste ortaya çıktı.

Euronews’in AKP kaynaklarıyla yaptığı görüşmeden aktardığına göre, parti içinde birbirinden farklı güç dengeleri var. Habere göre, AKP kendisini 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarını da belirledi; parti içindeki en güçlü çizginin temsilcisi olarak da Binali Yıldırım ismi öne çıkıyor.

AKP kaynaklarına göre, parti içindeki ikinci büyük güç dengesini Numan Kurtulmuş-Abdülhamit Gül çizgisi oluşturuyor.

Aynı kaynaklara göre AKP içinde son dönemde dikkati çeken ve parti içindeki üçüncü güç dengesi haline gelen isim Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir. Genç yaşına rağmen partinin en önemli koltuklarından birinde oturan Kandemir’in etkili olmasının nedenlerinden biri olarak partinin bütün teşkilatlarından sorumlu olması gösteriliyor.

Parti içinde bu üç güç dengesinin dışında yer alan ama son dönemde etkinliği artan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala. AKP'nin son kongresinde yeniden görev alan Ala’nın yeni bir çözüm sürecinin başlaması durumunda daha da kilit bir hale geleceği konuşuluyor.

Öte yandan kaynaklara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu yönetimi bürokrasisinde güçlü olmasına rağmen parti içindeki dengelerde bir aktör haline gelemiyor.