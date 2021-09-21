Ahmet Takan: Güvenlikçiler kolları sıvamışlar; Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için uzlaşma sağlanmış görünüyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında edindiği yeni bir kulis bilgiyi gündeme getirdi. Takan, "Saray içinde iki baba hizipten biri olduğunu belirterek bahsettiği ’güvenlikçilerin’ Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sebeple Cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı aday göstermesini istediğini" ileri sürdü.

“Güvenlikçiler kolları sıvamışlar, yola koyulmuşlar. Tayyip Erdoğan, 'kardeşim Hulusi Akar' der minin peşine düşmüşler" diyen Takan, "Sıkça yapılan ve Erdoğan sonrasının yol haritasının belirlenmeye çalışılan istişare toplantılarında Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için uzlaşma sağlanmış görünüyor" diye yazdı.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yeni bir “Kardeşim” sürecine doğru mu gidiliyor saray cenahında?.. Vallahi, “hayır” diyemeyeceğim!.. Abdullah Gül’ün sözcüsü Fehmi Koru’nun yazılarında ve televizyon programlarında ısrarla “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” diye sorması, sürekli Abdullah Gül’ü işaret etmesi, saray yazarlarının ufaktan ufaktan çark etmesi, bunun işaretleri sayılabilir. Ammaa, işte bu işin bir de aması var!.. Ve hatta daha da esaslı bir durum var… Saray içindeki iki baba hizipten (Gürcüler Konseyi ve Güvenlikçiler) yeri geldiği zaman bahsederim. Güvenlikçi kanadın en önde gelen isimlerinden biri de Savunma Bakanı Hulusi Akar’dır. (Hatırlayın, geçmiş yazılarımda Hulusi Akar-Abdullah Gül arasındaki son görüşmelerin haberini sizlere vermiştim).

Tayyip Erdoğan’ın da iktidar içinde en dikkate aldığı isimlerin başında Hulusi Akar gelir. (Bu ifade bana değil saray kaynaklarıma ait). Kusuruma bakmayın, nedenlerini sorsanız bile açık açık yazamam, çünkü, başım yeterince belada ve daha fazlasına da ihtiyacım yok!..

Eğer aksi bir durum olurda Tayyip Erdoğan yeniden aday olmazsa ise Cumhur İttifakı’nın adayı kim olur?.. Evet, bu soru AKP’de çokça soruluyor ve yüksek sesle de tartışılıyor. İktidar kulislerinden ulaştığım haberlere göre, Güvenlikçiler kolları sıvamışlar, yola koyulmuşlar. Tayyip Erdoğan, “kardeşim Hulusi Akar” der minin peşine düşmüşler. Sıkça yapılan ve Erdoğan sonrasının yol haritasının belirlenmeye çalışılan istişare toplantılarında Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için uzlaşma sağlanmış görünüyor. Güvenlikçiler içinde gelişmeleri aktaran kaynağım formülü şöyle izah ediyor; “Eğer Tayyip bey bir nedenle yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmaz ise yerine en uygun aday Hulusi Akar olur. Tayyip bey ‘kardeşim Hulusi Akar’ der ve seçim meydanlarında el ele kampanya yaparsa bu iş biter.”

Hulusi Akar, iktidarın bu yıpranmışlığında seçmenin yüzde 51’inin oyunu nasıl alır?.. Bu soruya da cevap bulunmuş Güvenlikçi kanatta; CHP ve HDP’yi ötekileştirerek, İYİ Parti seçmenine de çağrı yaparak.

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