Ahmet Takan: Gerçek değil istenen rakamlara direnen bazı bölge müdürlerine yine gözdağı verildi, TÜİK’de yeni operasyonlar olabilir

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirdiği bugünkü yazısında, “TÜİK içindeki huzursuzlukta devam ediyor. Arkadaşlar, düşük enflasyon rakamları yaratmak kadar, ‘kurumdan dışarı özel bilgiler nasıl sızıyor’u bulmak için mesai harcıyorlar. Gerçek değil istenen rakamlara direnen bazı bölge müdürlerine yine gözdağı verildi. Önümüzdeki süreçte TÜİK’de yeni operasyonlar olabilir” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamını değerlendiren Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuzda yüzde 18.95 olan yıllık resmi tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 19.25’e yükseldi. Böylece TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon, Merkez Bankası’nın yüzde 19’luk politika faizini geride bıraktı. Ağustosta zam şampiyonu, bir önceki aya göre ortalama yüzde 56.30’luk sert artışla salatalık (hıyar) oldu. Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 3.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0.77 ile ulaştırma oldu. Ağustos 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Ee, ne bekleniyordu ki zaten?.. Hıyar hıyarlığını yaptı işte… Kışın kışlığını yaptığı gibi!.. Ah, bu hıyar olmasa, minicik yükselmeyi de görmeyebilirdik… Hıyar, uçuşu engelledi!..

TÜİK’de filmin sonu yok!.. Sabitlenmiş olan maddeleri değiştirmediler. Giyimi, yazlık giyimi indirimli alarak gıdadaki aşırı artışı dengelediler. Geçen ayda giyim kalemini sabitleyerek işi kurtarmışlardı. Ha!.. TÜİK içindeki huzursuzlukta devam ediyor. Arkadaşlar, düşük enflasyon rakamları yaratmak kadar, 'kurumdan dışarı özel bilgiler nasıl sızıyor'u bulmak için mesai harcıyorlar. Gerçek değil istenen rakamlara direnen bazı bölge müdürlerine yine gözdağı verildi. Önümüzdeki süreçte TÜİK’de yeni operasyonlar olabilir. Sahadaki anketörlerde baskı altında. Baskıdan yılmış olan TÜİK çalışanları “ya ileride başımıza bir iş gelirse paçayı nasıl kurtarırız”ın peşine düşmüş durumda.

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