Ahmet Takan: Erdoğan, Kays Said’e Türk askerinin Tunus’a askeri yığınak yapabilmesi için bir teklif mi götürdü?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, 'devlet koridorundaki sağlam kaynakların Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine geleceğini saray uçağı havadayken öğrendiğini" söylediğini aktardı. "Erdoğan, Kays Said’e,Türk askerinin Tunus’a askeri yığınak yapabilmesi için bir teklif mi götürdü?" diye soran Takan, "Devletin hassas birimlerinde, böyle bir teklifin söz konusu olduğu fakat onun da reddedildiği iddia ediliyordu" dedi.

Takan, "Tunus, Türk askerini topraklarında istemedi mi?" başlıklı (4 Ocak 2020) yazısının devamıdna şunları kaydetti:

Mehterden dönenin kaşığı kırılsın!..

Tezkere Meclis’ten geçti. Haklı uyarılara aldırış eden olmadı…

Aynı gün, ittifak içinde olduğumuz iddia edilen Cezayir’in Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Cezayir’in Libya’da yabancı güç bulunmasını reddettiğini söyledi. Akşam saatlerinde bir bomba haber daha patladı; şahsı, dostu Trump ile telefonda görüşmüştü. O görüşmenin ardından Ankara’daki saray zevatından bir süre ses seda çıkmadı. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Donald J. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la konuştu. Liderlerler, ikili ve bölgesel meseleleri görüştü. Başkan Trump, yabancı güçlerin müdahalesinin Libya’da durumu karmaşıklaştırdığına dikkat çekti. İki lider, İdlib’de sivillerin korunması adına tansiyonun düşürülmesi ihtiyacı konusunda mutabık kaldı” ifadeleri kullanıldı. Sonra muhterem zevattan, “İkili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı” açıklaması geldi.

General Halife Hafter’in komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada “anavatanı korumanın halkın görevi” olduğu belirtilerek, sivillere Türk birliklerine karşı silahlanma çağrısı yapıldı. ”Siviller” dedikleri Libya’da iç savaşın içindeki yerli aşiretler!..

Ne oluyor?..

Yoksa bir zafer destanı daha başlamadan sona mı eriyor?..

Rusya, yüzbinlerce sivili İdlib’den sınırımıza sürerek bizi sıkıştırıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya bakılırsa, ABD yine “hop durun bakalım” dedi. Kucağında yetiştirdiği Hafter’e de gaz verip Türkiye’yi tehdit ettirdi.

Şahsi dostluklar suyunu çekip pilav oluyor gibi!..

Ne olacak Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımız?..

Çıkarlarımız koruma görevi için Libya’ya TSK’dan kovulan SADAT’çılarla, İdlib’deki cihatçı teröristler mi gönderilecek?..

Eyy, TBMM’yi tamamen by-pass eden tezkereye gözü kapalı “Evet” oyu verenler!.. Ne dersiniz?.. Vicdanınız rahat mı?..