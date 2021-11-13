Ahmet Takan: Erdoğan, Karamollaoğlu’na MHP’yi mi şikâyet etti?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Beştepe’de gerçekleştirdiği 2 saati aşan görüşmenin içeriğine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Erdoğan, Karamollaoğlu’na MHP’yi mi şikâyet etti?” sorusunu irdeledi.

Erdoğan’ın yüzde 50+1 dışında ekonomi ve dış politikada her şeyin dört dörtlük olduğunu düşündüğünü aktaran Karamollaoğlu’nun görüşme sonrası gerçekleştirdiği açıklamaları hatırlatan Takan, iktidara yönelik bazı sorular sordu.

Takan, “Her şeyi konuştuk, deyince, doğal olarak bunların atlanmamış olması lazım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan biraz daha fazla ayrıntı rica ediyoruz” dedi.

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