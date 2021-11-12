Ahmet Takan: Erdoğan, Karamollaoğlu’na aracılık önerdi mi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Erdoğan, Karamollaoğlu’na aracılık önerdi mi?” sorusunu gündeme getirdi.

AKP’nin Saadet Partisi ile arasındaki iletişimin şimdiye kadar MHP kanadında rahatsızlığa sebep olduğunu hatırlatan Takan, “Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’den ne kadar tepki sesleri yükselse de sarayın son çare parlamenter sisteme dönüş için hazırlıkları, A, B, C planları olduğu ortada. Güvenlikçilere karşı iktidar hiziplerinin en dişlisi olan Gürcüler Konseyi de (1994 ruhunu dönmeyi isteyenler) hukuk ve demokraside atılımlar yaparak iktidarın korunması tarafında. O yüzden bu uzun görüşme onların da pek hoşuna gitmiş” dedi.

“O zaman akla şu soru geliyor: Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’ndan başkanlık sisteminde bazı düzenlemeler yapılması, parlamentonun ve kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi doğrultusunda Millet İttifakı’nın ikna edilip masaya oturtulması için aracı olmasını rica etmiş olabilir mi?” diyen Takan şöyle devam etti:

“Temel Karamollaoğlu’nun ‘Her konuyu konuştuk’ demesi çok açık değil ama çok önemli bir cümle. Neler getireceğini de herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Karamollaoğlu’nun, dinlediklerinin ardından Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu çok sıkışık duruma çok üzüldüğünü de tahmin edebiliyorum. Ancak, görüşme sonrasında 2 saat 20 dakikanın oralarda nasıl yankılandığına baktığım CHP ve İYİ Parti koridorlarında hakim olan hava şu: Temel Karamollaoğlu kesinlikle o tarafta yer almaz.”

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