Can Ataklı: Erdoğan, HDP ile anlaşırsa, genel af da çıkarır MHP ise gıkını bile çıkaramaz

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu çözümü için HDP’yi işaret etmesinin ardından hareketlenen siyasi ortamı değerlendirdiği bugünkü yazısında, seçimlere işaret etti. HDP’nin seçim öncesi sarayla da pazarlık yapmak istediğini iddia eden Takan, “Erdoğan, HDP ile anlaşırsa, genel af da çıkarır MHP ise gıkını bile çıkaramaz” dedi.

Aataklı, HDP’nin seçimlerdeki oyunun renginin belirleyici olacağına vurgu yaptığı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Saray muhalefet blokunu kırmak için HDP kartını mutlaka ortaya çıkaracaktı. Ona fırsat kalmadan HDP’den pazarlık sinyali gitti. Erdoğan’ın işi bundan sonra kolaydır artık. HDP ile oturup rahatlıkla anlaşır. Zaten Beyaz Saray’a yakın dostlarımdan aldığım bilgiye göre Biden 14 Haziran’daki görüşmede ‘Kürtlerle mutlaka bir uzlaşma yapın, bitirin artık bu işi’ demiş. Amerika’nın destekleyeceğini gördüğüne göre Erdoğan hiç tereddüt etmeden masaya oturur. Geçmişte zaten açılım deneyimi var, bunu biraz ileri noktaya taşımak zor değil. Üstüne bir de genel af ilan eder. Böylelikle Selahattin Demirtaş hapisten çıkar, Abdullah Öcalan da birkaç yıl için ev hapsine geçirilir.

Bu yazdıklarımı ilk kez yazmıyorum. Ama ne zaman dile getirsem hemen “MHP o zaman Erdoğan’dan kopar” itirazları yükseliyordu. MHP’nin böyle bir durumda gıkı bile çıkmaz. Çünkü sağladıkları avantajları artık bırakamazlar. Zaten Bahçeli son iki yıl içinde ‘kırmızı çizgimiz’ dediği ne varsa çiğnemekten çekinmedi. En son Afganistan olayındaki tavrını kimse unutmaz. Erdoğan HDP ile anlaşır işbirliğine gider, MHP genel başkanı da ‘Devletin bekası için zaten bu gerekliydi’ der ve avantajlarını kullanmak üzere yoluna devam eder.”

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