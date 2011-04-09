-AHMET ŞIK'IN SERGİSİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık'ın çektiği fotoğraflardan oluşan ''Ben Tanığım'' sergisi, Beyoğlu'ndaki Karşı Sanat Galerisinde açıldı. Ahmet Şık'ın uzun yıllar devam eden gazetecilik ve fotoğrafçılık dönemine ait 30 fotoğraftan oluşan serginin açılışında konuşan fotoğrafçı Mehmet Kaçmaz, Şık'ın düşüncelerini de fotoğraflayan bir gazeteci olduğunu söyledi. Kaçmaz, ''O, yazdığı haberlerde ve çektiği fotoğraflarda düşüncelerini yansıtan bir gazetecidir. Net bir tutum alır. Bu tutum, ele aldığı haberi araştırma yöntemlerinden başlayarak, haberin içeriğini kurma tarzına kadar uzanır'' dedi. Şık'ın yıllardır çektiği fotoğraflardan yapılan derlemenin yer aldığı serginin, bir haber fotoğrafçısının hangi tarafta durduğunu, nasıl baktığını ve ne gösterdiğini sorgulama açısından bilgiler verdiğini anlatan Kaçmaz, günümüzde medyanın büyük çoğunluğunun haber fotoğraflarını ''süsleme'', ''dehşet yaratma'', ''tahrik etme'' ve ''ilgi çekme'' gibi maksatlarla kullanarak etkisiz kıldığını söyledi. Bu ortamda sorumluluk sahibi ve dürüst haber fotoğrafçılarının aktif tanıklığa devam ettiğini vurgulayan Kaçmaz, ''Bu şekilde temel ihtiyaçlarımızdan birini karşılamaya çalışıyorlar, haber alma özgürlüğümüzü çoğaltıyorlar. Haberlerin gerçeğini, doğru biçimde alma hakkımızı savunurken, sorumluluk sahibi habercilerin özgürce anlatmasını, yazmasını ve fotoğraflamasını istiyoruz'' diye konuştu. ''Başkasının Acısına Bakmak-Mayın'' konulu fotoğraf çalışmalarından da örneklerin yer aldığı serginin farklı sanat galerileri ve sergi etkinliklerinde de açılacağı belirtildi. Sergi, 12 Nisan'a kadar gezilebilecek.