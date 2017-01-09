Ahmet Şık'ı tutuklayan hâkim, Twitter soruşturmasında tutuklanan Bülent Keneş'i tahliye etmişti

Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş için açılan Twitter soruşturmasında tahliye kararı veren hâkim Atila Öztürk'ün, Gazeteci Ahmet Şık'ı tweet'ten tutuklayan hâkim olduğu ortaya çıktı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, hakim Atila Öztürk'ü yazdı. Pehlivan'ın yazısının tamamı şöyle:

Bülent Keneş… FETÖ'nün medyadaki kilit isimlerinden biri. Kapatılan Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeniydi. Attığı tweet'ler nedeniyle açılan soruşturma kapsamında, 8 Ekim 2015 tarihinde savcılığa ifade verdi. Keneş Twitter'da yazdıklarıyla, Cumhurbaşkanı'na alenen birden fazla kez hakarette bulunmakla suçlanıyordu.

Soruşturmayı yürüten Savcı, Bülent Keneş'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

Ancak mahkeme Bülent Keneş'i tutuklamadı ve ‘yurtdışına çıkış yasağı' koyarak, yani ‘adli kontrol tedbiriyle' serbest bıraktı. Savcı ‘hakaret tweet'lerine ve açıklamalarına devam ettiği' iddiasıyla Bülent Keneş'in serbest bırakılmasına itiraz etti. Serbest bırakan mahkeme, bu kez yakalama kararı çıkardı ve Bülent Keneş tutuklandı; cezaevine gönderildi. Aradan 4 gün geçti… Avukatları, Keneş'i tutuklayan mahkemeye tahliye talebinde bulundu. Mahkeme ‘tutuklama kararının yerinde olduğuna' hükmetti ve talep gereği dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. Ve…

14 Ekim 2015'te…

Üst mahkeme İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Bülent Keneş'in tahliyesine karar verdi. Hakim, tweet'leri ve açıklamaları nedeniyle tutuklanan Bülent Keneş için delillerin toplanmış olması, karartılabilecek bir delilin olmaması, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunmaması ve adli kontrol hükümlerinin bu kapsamda yeterli olacağı gerekçesiyle, tutuklama kararının kaldırılmasına hükmetti. Bülent Keneş'i tahliye eden, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Atila Öztürk'tü.

Ahmet Şık…

FETÖ'nün zulmüne uğramış, FETÖ aleyhinde 3 kitap yazmış, FETÖ kumpasıyla cezaevine atıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dahi defalarca vurgulanan gazeteci. 8 tweet'i ve Cumhuriyet'te uzun zaman önce yayımlanmış haberleri nedeniyle tutuklandı. 30 Aralık 2016 tarihli tutuklama kararının gerekçesi, FETÖ ve PKK propagandası yapmaktı.

Hakim, Ahmet Şık'ın ‘herhangi bir pişmanlık göstermeyip sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunduğu' iddiasıyla, ‘adli kontrol kararının yetersiz geleceğini ve tutuklama tedbirinin orantılı olduğunu' ileri sürerek tutuklama kararı verdi.

Peki, uzun süre önce yayımlanmış tweet'leri ve haberleri gerekçe göstererek Ahmet Şık'ı cezaevine gönderen hakim kimdi? İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Atila Öztürk. Yani, Bülent Keneş'in tweet'leri ve açıklamaları nedeniyle tutuklu kalmasının doğru olmadığına karar veren hakim… Yani, Bülent Keneş'in suçlandığı delillerin toplanmış olması, karartılabilecek bir delilin olmaması, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunmaması ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olması gerekçesiyle tahliye kararı veren hakim…

Bugün…

Bülent Keneş, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen —nasıl olduysa- firar etti. Hakkında yakalama kararı var.

Ahmet Şık ise tutuklanmayı beklemesine, bunu defalarca söylemesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmamasına rağmen Türkiye'deydi.

Sorular şunlar:

Keneş'i tahliye ettiren hakim, benzer ‘karartılamayacak, toplanmış deliller' olmasına rağmen, neden Ahmet Şık'ı tutukladı? Aradan yaklaşık sadece bir yıl geçmesine rağmen, nasıl birbirine ters iki ayrı karara imza atabildi? FETÖ'nün medyadaki temsilcisine uygulanan hukuk, FETÖ ile mücadelesi tüm dünyaya örnek gösterilen Ahmet Şık'a neden uygulanmadı? ‘Adaletin iki yüzü'mü diyelim, yoksa işin içinde iş mi var? Karar sizin!