Ahmet Şık'a 7 yıl hapis istemi

Gazeteci Ahmet Şık’ın tahliye olduktan sonra Silivri Cezaevi çıkışında söylediği sözlere ilişkin "Tehdit" ve "Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret etmek" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

39 hakim ve savcının mağdur olarak yer aldığı iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Ahmet Şık önümüzdeki günlerde Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Silivri Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan, Odatv Davası kapsamında tahliye olduktan sonra Ahmet Şık’ın Silivri Cezaevi çıkışında söylediği sözlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ergenekon soruşturmaları kapsamında görev alan 39 savcı ve hakimin mağdur sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gazeteci Ahmet Şık’ın "tehdit" ve "Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret etmek" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianame mahkemeye gönderildi



İddianame incelenmek üzere Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Ahmet Şık önümüzdeki günlerde Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.



Tahliye olduktan sonra açıklama yapmıştı



12 Mart’ta 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Odatv Davası’nda tahliye edilen Ahmet Şık, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hakimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek" demişti. Ahmet Şık Odatv Davası kapsamında bir yıl tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti.