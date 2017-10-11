Ahmet Şık’a Cesur Gazetecilik Ödülü verildi

Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Gazeteci Ahmet Şık için Franfurt Kitap Fuarı çerçevesinde bir tören düzenlendi.

Ödül törenine Avukat Can Atalay, Almanya’nın eski İçişeri Bakanı Gerhart Baum, Raif Bedevi’nin eşi Ensaf Haidar, İsrailli psikolog ve Yazar Ahmad Mansour, Alman Gazeteci-Yazar Constantin Schreiber ve Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis katıldı.

Şık: Hem gurur verici hem de can yakıcı

Ödülü eski İçişleri Bakanı Gehart Baum’un elinden Ahmet Şık adına alan avukatı Can Atalay, Şık’ın ödül için Silivri Cezaevi’nden yazdığı mesajı da okudu. Şık mesajında, "Başka bir ülkede yine düşüncelerini ifade ettiği için tutsak ve işkence edilmiş Raif Bedevi adına verilen bu ödüle layık görülmek için benim için gurur verici olmasının yanı sıra aynı zamanda can yakıcı. Bedevi’nin verdiği ve sevgili eşi Esnaf Haidar’ın gururla görünür kıldığı mücadelesinin hepimize güç verdiğini ifade etmeliyim" dedi.

Türkiye’deki gazetecilerin durumuna dikkat çeken Ahmet Şık mesajını "Bir gazetecinin zaten görevi ve sorumluluğu olarak işini yapmaya çalışmasından ötürü baskıya maruz kalmasının utancını ise Türkiye’deki sahiplerine bırakıyorum" diye sürdürdü. Şık mesajında, "Demokrasinin denetleyici bağlarını koruyan kurumların enkaza dönüştürüldüğü, hukuki güvenlik ilkesinin tamamen ortadan kalktığı bir rejim hüküm sürüyor ülkemde" dedi.

"Hakikat ve hakikati konuşanlar düşman ilan edilip yok edilmeye çalışılıyor" diyen Şık, "Hakikati anlatmakta ısrarcı davranmaya devam eden gazetecilerin hapsedildiğini" ifade etti. "Tası tarağı toplayıp gitmeyeceğiz" diyen Şık mesajını şöyle sürdürdü: "Çünkü biz buradayız ve varız. Var kalmaya devam edeceğiz. Türkiye bizim evimiz."

"Bazıları cezaevindeyse biz özgür olamayız"

Törenin açılış konuşmasını yapan Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis de ödülün sahibinin törene katılamadığına, çünkü Ahmet Şık’ın Aralık 2016’dan bu yana cezaevinde bulunduğuna dikkat çekti. Ahmet Şık’ın gazeteciliğin suç olmadığı sözlerine atıfta bulunan Skipis, "Eğer bazıları düşüncelerinden dolayı cezaevindeyse biz burada özgür bir toplum olamayız" şeklinde konuştu. Skipis, özgür bir fikir yapılanması sürecinin özgür bir toplumun temeli olduğunu ifade ederek "Bunun için mücadele etmeliyiz" dedi.

Ödül töreninde Almanya’nın eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum da bir konuşma yaptı. "Bu dünyada demokrasi istemeyenler, düşünce özgürlüğünden korktuklarını biliyorlar" diyen Baum, bu nedenle demokrasi istemeyenlerin düşüncelerini özgürce dile getirenlerin üzerine gittiklerini söyledi. Otoriter rejimlerin düşünce özgürlüğünden koktuğuna dikkat çeken Baum, "Cesareti dolayısıyla bu ödülü alan Ahmet Şık’ın karşı karşıya olduğu riskleri bilen biri olduğunu" söyledi.

Törende konuşan Ahmad Mansour da Ahmet Şık’ın Gülen yapılanmasını anlattığı İmamın Ordusu adlı kitabı nedeniyle 2011 yılında tutuklandığına işaret ederek Şık’ın Almanya için de önemli olduğunu, çünkü Şık’ın Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilere gerçekleri söyleyen bir tarafın da olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yakınlığı ile bilinen Friedrich-Naumann Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ödüle gerekçe olarak “Ahmet Şık'ın Türkiye'de özgür medya ve halen cezaevinde bulunan bütün gazeteciler açısından olağanüstü önemini” gösterdi. Vakfın açıklamasında Ahmet Şık'a atfen "Açık sözlü, zor zamanlarda dahi mesleği için mücadele eden ve yanlış durumlara işaret eden bu kişi saygı ve takdiri hak ediyor” ifadesi kullanıldı.

"Gazetecilik suç değildir"

Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Ahmet Şık, 30 Aralık 2016'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde. Şık, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ile beraber "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçuyla yargılanıyor. Şık, terör örgütleri ile ilgili hakkındaki suçlamalara ise mahkemede yaptığı savunmada “Ben gazeteciyim. Bütün örgütler benim için haberdir. Burada gazetecilik yargılanıyor. Nokta” cevabını vermişti.

Ahmet Şık, Kasım 2011‘de polis teşkilatında Fetullah Gülen yapılanmasının nasıl kadrolaştığını anlattığı "İmamın Ordusu" adlı kitabı nedeniyle de tutuklanmıştı. Kitabı henüz basılmadan tutuklanan Ahmet Şık, daha sonra 13 Mart 2012’de serbest bırakılmıştı.

Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen ödül, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılan Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi anısına veriliyor.

Hülya Schenk, Özge Artunç / Frankfurt

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