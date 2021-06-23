Ahmet Şık, Veyis Ateş üzerinden Soylu'ya hangi bilgileri teyit ettirdiğini anlattı: Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiasını teyit etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş üzerinden Süleyman Soylu'ya ulaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Benim eteğimde taş birikmedi gazetecilik yaparken" diyen Şık, yazdığı yazının Soylu ile ilgili olduğunu, teyit edilmesi gereken bilgileri teyit ettirmek için bu iletişimi kurduğunu ifade etti.

Şık, teyit ettirmek istediği bilgileri anlatarak "İstifa etme sürecinde Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiası vardı. Bunu teyit etmiş oldu" dedi.

Medyascope'da Ruşen Çakır'a konuşan Şık, Soylu'nun her zaman kendisini reddettiğini, bu nedenle Soylu'ya yakın olduğunu bildiği Veyis Ateş'e ulaştığını, Ateş'ten görüşmeye aracılık yapmasını istediğini ancak Soylu'nun yine reddettiğini belirtti.

Şık, Ateş'e "Yazdığım yazıda bir takım iddialar var. Bunlar teyide muhtaç ve yanlış bir şey de yazmak istemiyorum" dediğini, Ateş'in söz konusu iddiaları Soylu'ya iletmesini ve teyit ettirmesini rica ettiğini söyledi.

Veyis Ateş'in de Soylu'ya ulaşarak bilgileri teyit ettirdiğini söylediğini belirten Şık, "Neyin teyidi alındı? İstifa etme sürecinde Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiası vardı. Bunu teyit etmiş oldu. Bu Pelikan komplosunda TRT'nin araçsallaştırıldığı söylenmişti. Onu da teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden istifa etmesini istediği iddiası vardı. Bunu da teyit etti" diye konuştu.

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