Ahmet Şık, Veyis Ateş üzerinden Soylu'ya hangi bilgileri teyit ettirdiğini anlattı: Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiasını teyit etti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş üzerinden Süleyman Soylu'ya ulaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Benim eteğimde taş birikmedi gazetecilik yaparken" diyen Şık, yazdığı yazının Soylu ile ilgili olduğunu, teyit edilmesi gereken bilgileri teyit ettirmek için bu iletişimi kurduğunu ifade etti.
Şık, teyit ettirmek istediği bilgileri anlatarak "İstifa etme sürecinde Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiası vardı. Bunu teyit etmiş oldu" dedi.
Medyascope'da Ruşen Çakır'a konuşan Şık, Soylu'nun her zaman kendisini reddettiğini, bu nedenle Soylu'ya yakın olduğunu bildiği Veyis Ateş'e ulaştığını, Ateş'ten görüşmeye aracılık yapmasını istediğini ancak Soylu'nun yine reddettiğini belirtti.
Şık, Ateş'e "Yazdığım yazıda bir takım iddialar var. Bunlar teyide muhtaç ve yanlış bir şey de yazmak istemiyorum" dediğini, Ateş'in söz konusu iddiaları Soylu'ya iletmesini ve teyit ettirmesini rica ettiğini söyledi.
Veyis Ateş'in de Soylu'ya ulaşarak bilgileri teyit ettirdiğini söylediğini belirten Şık, "Neyin teyidi alındı? İstifa etme sürecinde Pelikancıların kendisine bir komplo kurduğu iddiası vardı. Bunu teyit etmiş oldu. Bu Pelikan komplosunda TRT'nin araçsallaştırıldığı söylenmişti. Onu da teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden istifa etmesini istediği iddiası vardı. Bunu da teyit etti" diye konuştu.
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Ne olmuştu?
Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Ateş, "Beni arayıp 'Ben çok mağdur edildim. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' dedi. Ben de gittiğim sayın bakana 'Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı' dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi" açıklamasında bulundu. Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını ise yalanlarken, "Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Ateş'in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Ayrıca Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini de aktardı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.
Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur” diyerek Youtube'a koyduğu bölümü paylaştı.