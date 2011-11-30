Ahmet Şık ve Nedim Şener 'talimat' iddialarını böyle tiye aldı!

T24

Aradan sekiz ay geçti, Ahmet Şık'ın "örgüt dokümanı" olarak toplatılan kitabı 125 imzayla yayınlandı. Ahmet, Nedim ve Doğan Yurdakul'un Silivri Cezaevi'ndeki koğuşlarına ulaştı.HaberVs'de yer alan haber şöyle:Ahmet ve Nedim, "Bu kadar eğriliği bir doğruya denk getirelim" diyerek bir fotoğrafı çektirdi. İşte "çalıştırdın, talimat verdin" diyenlere Nedim Şener, Ahmet Şık'ın cevabı:"Sabri'nin Kitap konusunda çekincesi var ikna etmeye çalışalım. Kitabı seçimden önce yetişmeli. Nedim, Ahmet Şık'la bu konuda görüşsün, Kitaba çalışırken cesur olun. Çıkarma ve ekleme yapmaktan çekinmeyin. Bu kitap Simon'dan daha kapsamlı olmalı. Nedim'i kutlarım. Ahmet'i çalıştırsın. Hanefi çıkacak ve size katılacak. Emin ve Sabri'ye moral verin. Sabri adıyla çıkmasına zorlayın. Çabuk olması şart."Ahmet Şık, Oda TV baskınından çıktığı iddia edilen belgelerin gazetelere yansıdığı 19 Şubat'tan beri "kendisine kimsenin talimat veremeyeceğini" her defasında dile getirdi. Nedim Şener ise "Ben kimseyi ne çalıştırdım ne talimat verdim ne talimat aldım" dedi, savcılara da hakimlere de dinletemedi.