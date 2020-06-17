Ahmet Şık ve Cüneyt Özdemir birbirine girdi; "Buradan ekmek çıkmaz artık sana"

Habertürk’teki Türkiye’nin Nabzı programında HDP'ye televizyonlarda yer verilmediğini belirten Avukat Salim Şen'in sözleri üzerine programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın, "Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir” ifadeleri yeni bir tartışma başlattı. Bunun üzerine gazeteci Cüneyt Özdemir'in 4 HDP’liyi aradıklarını ancak kendilerine bu 4 ismin de “Meşgulüz” yanıtını verdiğini ifade etmesi tartışmayı sosyal medyaya taşıdı. Özdemir'in sözlerine Ahmet Şık'tan yanıt geldi. Şık, "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren şu sinsilik" ifadesini kullandı. Özdemir ise Şık’a, “Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana” diyerek karşılık verdi.

‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ ele alındı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ve Avukat Salim Şen’in katıldığı programda Şen, yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını ifade etti.

Bunun üzerine Yılmaz, “Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir” dedi. Yaptığı açıklamanın ‘savunma değil durum tespiti’ olduğunu söyleyen Arslan, “Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler zamanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’dan Didem Arslan Yılmaz’a destek

Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasının ardından HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, “PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz” ifadeleriyle Yılmaz’a destek verdi.

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; vatanımızı milletimizi ve demokrasimizi savunma mücadelesinde yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, bu kapsamda PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimizce davet etmiyoruz."

Veyis Ateş’ten canlı yayında açıklama

HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş de canlı yayınlanan bir programda Yılmaz’ın açıklamalarına destek verdi ve açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateş, “Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları HaberTürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...” dedi.

HDP’li Paylan’dan Yılmaz’a: HDP’lileri çıkarırsak patron fırça yer

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Yılmaz’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şunu demek istiyor: HDP’lileri çıkarırsak; patron fırça yer, ihale alamaz, işleri bozulur, beni de kovarlar” karşılığını verdi.

Paylan ayrıca, “Gazetecilik tercih değil hakikat arayışıdır” ifadelerini kullandı.

Sibel Yiğitalp: HDP’yi davet etseniz ne olur etmeseniz ne olur

HDP’den iki dönem milletvekilliği yapan Sibel Yiğitalp ise Veyis Ateş’e Twitter’dan tepki gösterdi. Yiğitalp, “HDP’yi davet etseniz ne olur etmeseniz ne olur. Gazetecilikle aranıza mesafe koydukça kimsenin sizin programınıza konuk olmasını beklemeyin...” dedi.

Cüneyt Özdemir: Davet ettik, meşgulüz dediler

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise tartışmalar üzerine 4 HDP’liyi aradıklarını ancak kendilerine bu 4 ismin de “Meşgulüz” yanıtını verdiğini ifade etti. Özdemir, “HDP’ye uygulanan medya ambagosunu delelim dedik... Sonuç şaşırtıcı oldu...” ifadeleriyle program daveti konusunda şunları kaydetti:

Şık yanıt verdi: Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren şu sinsilik

Özdemir’in HDP’liler konusundaki açıklamalarında gülmesine tepki gösteren Şık, “Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren şu sinsilik Türkiye’deki medya düzeninin özeti” dedi.

Bunun üzerine Özdemir ise, Şık’ın HDP’den milletvekili seçildiğini hatırlattı ve şu yanıtı verdi:

"Ah canım ya HDP’den seçil, istifa et ve hâlâ duyar kas... Zor işin tabii... Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana. Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine..."

Şık ise son olarak, “Soytarılığı da sinsiliğiyle yarışıyor ama yine de malum saraya, diğer soytarıların yanına kabul edilemiyor” sözlerini kaydetti.