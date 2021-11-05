TİP milletvekili Ahmet Şık: Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde 210 ülke içerisinde 151'inci sırada

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında Türkiye’nin demokrasi, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü alanlarındaki durumunu değerlendirerek “Küresel Özgürlük Raporu'nda Türkiye, 100 üzerinden 32 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisinde 210 ülke içerisinde 151'inci sırada” dedi.

TİP'li Ahmet Şık, Küresel Özgür Özgürlük Raporu'nda yer alan Türkiye ile ilgili verileri şöyle değerlendirdi:

“Küresel Özgür Özgürlük Raporu, ülkelerin 100 üzerinden puanlama sistemiyle siyasal haklar ve sivil özgürlükler açısından değerlendirmesini yapar. Bu kriterlere göre hazırlanan raporda Türkiye 100 üzerinden 32 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisinde; 210 ülke içerisinden 151'inci sırada. Türkiye'nin siyasal özgürlüklerle ilgili olarak mevcut Hükûmet ve Cumhurbaşkanının adil seçilmesi puanı 4 üzerinden 2."

"Devlette açıklık ve şeffaflık puanı 4 üzerinden sıfır"

Nüfusun çeşitli kesimleri; etnik, ırksal, dinî, cinsiyet LGBT+ ve diğer gruplar dâhil olmak üzere, tam siyasi haklara ve seçim fırsatlarına sahip olması üzerinden puanı 4 üzerinden 1. OECD'nin yayımladığı 2021 Raporu'nda Türkiye'nin resmî yolsuzluğa karşı önlemlerin güçlü ve etkili olması puanı 4 üzerinden 1. Devlette açıklık ve şeffaflık puanı ise 4 üzerinden sıfır. Tanzanya ve Uganda şeffaflık ve yolsuzluğa karşı önlemlerde Türkiye'nin de 1 puan ilerisinde.

"Özgür ve bağımsız medya puanı 4 üzerinden 1"

"Türkiye'nin küresel ölçekte özgür ve bağımsız medya puanı 4 üzerinden 1. Bireylerin dinî inançlarını ve inançsızlıklarını kamusal ve özel alanda uygulama ve ifade etme özgürlük puanı ise 4 üzerinden 2 ki en yüksek bu. Türkiye'nin akademik özgürlük ve kapsamlı siyasi telkinlerden arınmış eğitim sistemi puanı 4 üzerinden 1. Tanzanya ve Nikaragua akademik özgürlük bakımından Türkiye'nin üzerinde yer alıyor."

"Türkiye sivil özgürlükler açısından Katar'ın 4 sıra gerisinde"

"Bireylerin gözetim ve cezalandırma korkusu olmadan siyasi veya diğer hassas konularda kişisel görüşlerini ifade etmekteki özgürlük puanı yine 4 üzerinden 1. Türkiye sivil özgürlükler açısından Katar'ın 4, Umman'ın 3, Zimbabve'nin de 1 sıra gerisinde yer alıyor. Türkiye'nin toplanma özgürlüğü, sivil toplum kuruluşları, özellikle insan haklarıyla ilgili işler uğraşanlar, sendika ve benzeri meslek örgütleri veya işçi örgütleri için özgürlük puanları 4 üzerinden yine 1."

"Bağımsız yargı konularında 4 üzerinden sıfır puan almış"

"Türkiye, bağımsız yargı, hukuki ve cezai konularda yasal süreçlerin hüküm sürmesi konularında 4 üzerinden sıfır puan almış. Bağımsız yargı konusunda Nikaragua, Irak, Zimbabve, Uganda, Moritanya gibi ülkelerin gerisinde kalmış, hukuki ve cezai konularda Nikaragua'yla da aynı puana sahiptir."

"Türkiye'nin, fiziksel gücün gayrimeşru kullanımına karşı korunması ile yasaların ve uygulamaların nüfusun çeşitli kesimlerinde eşit muamele yapılmasını garanti etmesi puanı yine 4 üzerinden 1. OECD 2021 Raporu'na göre, Türkiye'de eğitim hizmetlerinden memnuniyet de yüzde 27 oranıyla son sırada yer alıyor. Türkiye suçun etkin kontrolünde OECD sınırının altında kalarak binde 8'den daha düşük bir puan alıyor."

"İnternet özgürlüğünde 74 ülke arasında 53'üncü sırada"

"İnternet özgürlüğünde özgürlük puanı 39'dan 34'e düşmüş durumda, 74 ülke arasında 53'üncü sırada. Bireylerin özellikle insan hakları standartları kapsamında korunan faaliyetlerin cezalandırılıyor olması puanı da 1 yani internet özgürlüğü sıralamasında Venezuela, Bangladeş, Azerbaycan, Etiyopya, Sudan, Ruanda, Irak, Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde.

"Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke arasında 21'inci sırada"

"Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre 180 ülke arasında 153'üncü sırada Türkiye. İşsizlik, enflasyon, faiz oranı, millî gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi'nde ise 156 ülke arasında 21'inci sırada.

"Kadın- erkek eşitliği arasında fark açılıyor"

"156 ülkenin kadın-erkek nüfusu arasındaki cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alan Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde Türkiye 3 basamak gerileyip 133'üncü sıraya indi 2019'da. Kadınların ekonomiye katılmaya fırsat eşitliği kategorisinde 140, iş gücüne katılımda 137, aynı işe eşit ücrette 95'inci, eğitim olanakları eğrisinde 101'inci, sağlıkta 85'inci ve siyasi yaşamda temsilde 114'üncü sırada yer aldı.” (ANKA)