Ahmet Şık’tan Soylu’ya: Son 5 yılda "baronluğa" terfi eden Ayhan Bora Kaplan, İsmail Altınok, Levent Çiçek'i 15 Temmuz gecesi başka birinin telefonundan TRT önüne çağırdınız mı?

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, T24 yazarı Tolga Şardan'ın 1 Haziran'daki "İçişleri Bakanı Soylu'ya bazı sorular: Adli emanette duran telefon kaydında kimler var?" başlıklı yazısına atıfta bulunarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti.

Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorulara hâlâ yanıt yok ve yeni sorularda birikti. Tekrar anımsatalım: Ankara Çinçin'in torbacısı iken son 5 yılda 'baronluğa' terfi eden Ayhan Bora Kaplan ile İsmail Altınok ve Levent Çiçek'i 15 Temmuz gecesi başka birinin telefonundan TRT önüne çağırdınız mı?" ifadesini kullandı.

T24 yazarı Şardan, "İçişleri Bakanı Soylu'ya bazı sorular: Adli emanette duran telefon kaydında kimler var?" başlıklı yazısında şu soruları yöneltmişti:

15 Temmuz'da TRT Genel Müdürlüğü bahçesinde yaşananları izlerken yanınızda bulunan Sadık Soylu'nun cep telefonuyla herhangi birisiyle görüşme yaptınız mı? Söz konusu kişiyle ilgili telefon dinlemesine ait kayıtların halen Ankara Adliyesi'ndeki adli emanet bölümünde ileride yapılabilecek adli soruşturma için bekletildiğinden bilginiz var mı?