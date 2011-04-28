Ahmet Şık, Redd'in Masal klibinde

T24- Ünlü müzik grubu Redd, gazeteci Ahmet Şık'ın Ergenekon kapsamında tutuklanışı ve "İmamın Ordusu/ Dokunan Yanar" adlı kitap taslığının toplatılma kararını son kliplerine taşıdı. Redd, kliple ilgili "Toplumsal kutuplaşma giderek tırmanıyor, her türlü muhalefete karşı yoğun bir baskı var. Bu ortamda sessiz kalmak, bu durumun kanıksanmasına ve sıradanlaşmasına katkı sağlamak olur" dedi.



Redd'in "Masal" isimli şarkısının klibini izlemek için TIKLAYIN

Ayça Söylemez'in Bianet'te yayımlanan (27 Nisan 2011) haberi şöyle:

Müzik grubu Redd, son klibinde, radikal bir seçim yaparak polis şiddetini ve Türkiye'deki son siyasi gelişmeleri konu etti.

Grubun "21" isimli albümünün dördüncü klibi "Masal" şarkısına çekildi. Klipte genç bir yazarın evi basılıyor, şiddete maruz kalan yazarın taslak halineki kitabı yakılıyor. Polis şiddetine de uğrayan genç yazar, sonunda kalkıp direnmeye karar veriyor...

Klip, Ergenekon soruşturmasından tutuklanan ve basılmamış olan kitabına yasak getirilen Ahmet Şık'a destek olarak yorumlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Redd, şunları söyledi:

Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Toplumsal kutuplaşmanın giderek tırmandığı bu süreçte her türlü muhalefete karşı yoğun bir baskıya tanıklık ediyoruz.

Farklı ya da karşıt görüşlerin orantısız güç kullanarak bastırılması toplumsal vicdanı yaralıyor.

"Yeniden karanlık bir hikaye"

Yüzleşmemiz ve temizlememiz gereken geçmişimize ait "gazetecilerin öldürülmesi, yazarların tutuklanması, kitapların yasaklanması" motiflerini içeren karanlık bir "hikaye" yeniden hayatımızın parçası kılınmaya çalışılıyor.

Bu ortamda sessiz kalmanın bu durumun gitgide kanıksanmasına ve sıradanlaşmasına katkı sağlamak anlamına geldiğini düşünüyoruz.

Basılmamış kitapların toplatıldığı, yazarlarının hapse altıldığı, bütün bunlara tepki gösteren, konuşan, yazan, yürüyen, muhalif olanların ise yaftalandığı, insanların giderek korku-paranoya-sessizlik üçgenine hapsedildiği bu dönemde bu videoyu çekmedeki amacımız; düşüncenin ve özgürlüklerin hangi kesime ait olurlarsa olsunlar serbestçe, baskılanmadan ifade edilebilmelerine yönelik istek ve inancımızdır.