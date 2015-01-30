Ahmet Şık: Erdoğan ve Gülen birlikte yargılanmak zorunda

Yeniden görülen Odatv Davası’nda konuşan Ahmet Şık’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Şık açıklamasında “Erdoğan, Fethullah Gülen'le birlikte yargılanmak zorundadır. Erdoğan'ın 'ne istediler de vermedik' açıklaması bir suç itirafıdır” dedi.

Odatv Davası, 414 günlük aradan sonra yeniden başladı. Son duruşma 12 Aralık 2013’te gerçekleşmiş ve özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından, dava İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredilmişti.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın hazırladığı 134 sayfalık iddianamede, Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Uğur, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Ahmet Mümtaz İdil ve İklim Ayfer Kaleli sanık olarak bulunuyor. Sanıklar hakkında 7,5 yıldan 41 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

Ahmet Şık: Erdoğan, Fethullah Gülen'le birlikte yargılanmak zorundadır

Ahmet Şık yeniden görülen Oda TV davasında söz alarak Savcı Zekeriya Öz'ün kendisine "Ahmet Bey'i tanımam polis gönderiyor ben imzalıyorum" dediğini söyledi. Şık ayrıca dosyayı okuduğu için hakime teşekkür etti. "Bu soruşturmayı Gülen Cemaat'inin yaptığından kimsenin kuşkusu yok" dedi.

Ahmet Şık:

"Fethullah Gülen'in ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın birlikte suç işlemek için örgüt kurmaktan mahkeme önüne çıkmaktan yargılanmadığı bir dava eksik kalır. Erdoğan, Fethullah Gülen'le birlikte yargılanmak zorundadır."

Ahmet Şık, "Erdoğan'ın 'ne istediler de vermedik' bir suç itirafıdır. Bu dava bu haliyle bitmiştir" dedi.

Soner Yalçın: Bu davada kan akmıştır

Soner Yalçın söz aldı. Yalçın "4 yıldır gerek yandaş medyada gerek Cemaat medyasında hakkımızda söylenmedik söz bırakmadılar. Biz gazeteciyiz. Biz Namık Kemallerden beri acıya alışığız." dedi. Yalçın, "Sizden rica ediyorum. Kaşif Kozinoğlu aramızda yok. Bu davada kan akmıştır. Bu dava devlet içindeki çetenin ortaya çıkarılması için bir fırsattır. Bitiriniz ve suç duyurusunda bulununuz" dedi.



Soner Yalçın, "Burada polisler savcılar ve hakimler adına suç duyurusunda bulunmak istiyorum" dedi.