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Ahmet Şık: Benim yanım demokrasinin yanıdır, Zaman'da yaşanana sevinemem

"Gülen ve Erdoğan’ın birlikte yargılanmadığı bir dosya eksik kalacak"

04 Mart 2016 17:47

2011 yılında, Oda TV soruşturması kapsamında emniyetteki cemaat yapılanmasına yönelik iddialarla ilgili yazdığı “İmamın Ordusu” kitabı yayımlanmadan tutuklanan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Ahmet Şık, Zaman gazetesine kayyum atanmasına tepki gösterdi. "Benim yanım demokrasinin yanıdır, yaşanana sevinemem" diyen Şık, "Otoriter bir diktatörlüğün faşizmin adını ne koyarsanız koyun siyasiler bunun örnekleriyle dolu. Bu saldırıya doğrudan karşı çıkılması gerekiyor. Cemaatin bütün geçmişindeki suçları konu edilmeli ama AKP ile birlikte. Gülen ve Erdoğan’ın birlikte yargılanmadığı bir dosya eksik kalacak" diye konuştu.

Gözaltına alındığı sırada polis aracına bindirilirken söylediği “Dokunan yanar” sözleri çok konuşulan Ahmet Şık, gazeteci Ruşen Çakır'ın Periscope'tan yaptığı canlı yayına katılarak, Zaman'a kayyum ataması için "faşizm" yorumu yaptı.

Şık, bu sabah saatlerinde Kayseri'de Boydak Holding'e yapılan operasyonun da Abdullah Gül'e gözdağı vermek için yapıldığını yorumladı. 

Ahmet Şık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Otoriter bir diktatörlüğün faşizmin adını ne koyarsanız koyun siyasiler bunun örnekleriyle dolu. Bu saldırıya doğrudan karşı çıkılması gerekiyor.

Kimse o günahlardan azade, suçlu değil. Yargılama konusu elbette olacak. Basın özgürlüğüne sahip çıkmak olmalı durduğumuz yer. O olaylara yönelik bir soruşturma zinciri var, altını çizmek gerekiyor ki tıpkı Ergenekon’da olduğu gibi gerçek suçlunun gerçek suçundan yargılandığı bir olaya evrilmedi bu.

 

"Gülen ve Erdoğan’ın birlikte
yargılanmadığıbir dosya eksik kalacak"

 

Boydak operasyonun Abdüllah Gül boyutu olduğunu düşünüyorum. Gül konuşuyor, Kayseri’de ilişklerinin iyi olduğunu bildiğimiz Boydak’a operasyon yapılıyor. Zaman gazetesine el konulmasına, cemaatin yayın organlarına el konulması hepsi siyasi sahiplerle yapılmış gerçeğini gözardı etmememiz gerekiyor. Önümüzdeki süreç çok ilginç gelişmelere gebe olacak.

Cemaatin bütün geçmişindeki suçları konu edilmeli ama AKP ile birlikte. Gülen ve Erdoğan’ın birlikte yargılanmadığı bir dosya eksik kalacak. AYM’nin itibarsızlaştırılmaya çalıştırılması, Recep Tayyip Erdoğan’ın kariyeriyle çok iyi. Vatana ihanetten yargılayacak tek makam AYM. Olası riskleri bertaraf etmek için itibarsızlaştırılmayı çalışılıyor.

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