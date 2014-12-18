Ahmet Şık: AKP hırsız, cemaat çete

Gazeteci Ahmet Şık, Halk TV'de yayınlanan "Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi" programında AKP ve Cemaat hakkında ilginç tespitlerde bulundu. Şık, AKP'yi 'hırsızlıkla' cemaati de 'çete olmakla' suçladı.

'Mit tırları 17 Aralık'tan daha önemli'

MİT tırları ile ilgili soruşturmanın kapatılan 17 Aralık soruşturmasından daha önemli olduğunu söyleyen Ahmet Şık, "Eğer AKP yaptığı hukuksuzluklar yüzünden hesap verecekse, MİT Tırları 17 Aralık'tan daha önemlidir. Suriye'de yaşanan iç savaşın sorumlusu başta Erdoğan, sonra Davutoğlu ve Hakan Fidan'dır. Kendileri Suriye'ye 2 bin TIR'ın gittiğini kabul ediyor. Peki o TIR'ların içinde ne gitti? Bence bunun hesabı sorulmalı" dedi.

'25 Aralık dosyası hukuki değil'

25 Aralık soruşturması bana göre hukuki bir metin değildir ve fezleke de benim için bir değer taşımıyor. 'Erdoğan'ın nüfuzundan dolayı delil toplanamadı' denilen ve sadece dinleme kayıtları ile oluşturulan bir dosyanın hukuki olduğuna kimse bizi ikna edemez.

'Küfeleri büyük bir türlü dolmuyor'

Yıldıray Oğur ve Kurtuluş Tayiz'in 24 kanalında yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Ahmet Şık"Taraf denen itibar kaitli gazetede nasıl bir gazetecilik yaptıklarını itiraf ediyorlar. Bugün saf değiştirdiler ve AKP'nin saflarındalar. Değişen biir şey yok. Onlar her zaman gücün yanında konumlanıyorlar. Küfeleri o kadar büyük ki bir türlü dolmuyor" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda yürütülen soruşturmalarda Taraf gazetesinin çok büyük günahları olduğunu söyleyen Ahmet Şık, "O dönem AKP'nin safında yer alanlar bugün bir özeleştiri yapmalıdır. Hasan Cemal de Ahmet Altan da, Cengiz Çandar da buna dahil" dedi.

'AKP hırsızdır, cemaat çetedir'

Gülen cemaatinin bugüngelinen noktada geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkardıklarına inanmadığını söyleyen Şık, "Yaptıkları son açıklamalarda bir pişmanlık görmüyorum. 'Hata yaptık' demiyorlar. AKP ile cemaat arasında bir iktidar savaşı yaşanıyor ve bugünün mağdurları onlar. AKP cemaat için 'çete' demekte haklı. Cemaat de AKP için 'hırsız' demekte haklı. Ancak bunun ötesi var. Bence AKP hırsızdır, cemaat çetedir. Cemaat ne kadar çeteyse AKP de o kadar çetedir, AK ne kadar hırsızsa cemaat de o kadar hırsızdır. Yarbay Ali Tatar'ın, Kuddus Okkır'ın yaşam hakkını çalmışlardır. Bundan daha büyük hırsızlık olur mu?" dedi.