'Ahmet Sever yurtdışından tehdit telefonu açtı' iddiası yargıda

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan ve yeni çıkan “Abdullah Gül ile 12 Yıl” kitabıyla kamuoyunda büyük tartışma yaratan Ahmet Sever’in isminin ortaya atıldığı “tehdit telefonu” iddiası soruşturmalık oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Manisa’da Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen kurumlara yönelik ‘paralel yapı’ operasyonlarıyla gündeme gelen Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren’in ‘operasyonların ardından tehdit telefonu aldığı yönündeki’ iddiayı yargıya taşıdığı ortaya çıktı.

Ceren’in, “Gerçek Ahmet Sever mi yoksa yapılan operasyonlardan rahatsız olan perde arkasındaki kişiler tarafından mı yapıldı araştırılıyor. Ben Cumhurbaşkanı Gül’ün başdanışmanıyım diye arayan şahıs için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bildiğiniz gibi Ahmet Sever çok önemli bir zat. Kendisinin eski Cumhurbaşkanı Gül’ün başdanışmanı olduğunu biliyorsunuz. Yurtdışı numarasından geliyor arama ve ben sizi tekrardan arayacağım diyor. Santralda görevli memur arkadaşlar da bu telefon aramasını bize bağlıyorlar. Biz de kendisi ile konuştuk. Bakalım, olayla ilgili tahkikat devam ediyor” ifadesi dikkat çekti.

Ceren’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturmayı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Savcılık soruşturması kapsamında ‘yurtdışından edildiği belirtilen telefon numarası, aradıkları yer ve konum ile ilgili bilgiler’ araştırılıyor.

‘10 aydır yurtdışına çıkmadım

İsminin karıştığı olayı ‘iftira’ olarak nitelendiren Ahmet Sever, ‘telefonla tehdit iddiasını’ gündeme getiren kişi ve kurumlara dava açacağını söyledi. Sever'in konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“İftira ilk kez Beyaz TV’de gündeme geldi. Beyaz TV’ye, AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a, TV’ye telefonla bağlanarak iddiayı gündeme getiren AKP Milletvekili Selçuk Özdağ’a, Manisa Emniyet Müdürü’ne de dava açabiliriz. Avukatlarımla görüşüyorum, onların hukuki değerlendirmelerine göre dava açacağım. Manisa Emniyet Müdürü’ne telefon yaklaşık 1.5 ay önce yurtdışından edilmiş, öyle söylüyor. 10 aydan bu yana yurtdışına çıkmadım. İnsanları töhmet altında bırakanları dava edeceğim..."